影／台灣燈會主燈發表 郭婞淳獻出臉部表情
台北市長蔣萬安、交通部長王國材上午出席「2023台灣燈會」主燈「玉兔壯彩」暨小提燈「大展虹兔」造型發表，蔣萬安也特別戴上兔耳造型。
燈會睽違23年重新在台北市舉辦，將於2月5日至2月19日於台北東區商圈、松山文創園區、國父紀念館、信義商圈正式點亮，主燈「玉兔壯彩」為國寶書法家張炳煌題的字，由知名藝術家李明道操刀，首創Robot造型科技玉兔主燈，總高22公尺身著太空裝的巨型玉兔，主題概念靈感來自獨步全球的台灣晶圓產業，運用多項數位科技技術組合等特效。更邀請台灣之光奧運金牌選手郭婞淳，透過臉部動作捕捉技術，為玉兔表演生動的表情。
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