這款兔兔捨不得喝！海尼根首次推出「台灣限定」兔年罐

恰逢兔年搶「兔Gether」正合時宜，海尼根經典原味特別推出全球獨家、只有台灣才買得到的「兔年限定包裝」，330毫升售價49元、500毫升售價69元；即日起於全台連鎖便利商店、超市及量販店限量開賣。此外，活動期間於各通路購買海尼根Silver星銀啤酒，立馬就能把海尼根歡聚星銀杯、盤、碗及收納籃帶回家，活動詳情請見各通路公告。

經典不常改變，但今年海尼根破天荒專為台灣推出獨一無二的「兔年包裝」，只要出了台灣，就找不到。現階段許多通路購買海尼根Silver星銀啤酒，已經開送海尼根歡聚星銀杯、海尼根歡聚星銀盤、海尼根歡聚星銀碗以及海尼根星銀歡聚收納籃，只送不抽。

過年團聚少不了美食美酒，閃耀美麗金黃色澤的啤酒更是不可或缺。無論是海尼根以純麥釀造28天的經典風味，或是喜歡順口清爽超乎想像的海尼根Silver星銀啤酒，甚至是開車吃團圓飯也可以盡情暢飲的海尼根0.0零酒精，都讓民眾完美把握每一個「乾杯」瞬間。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

破天荒！海尼根首次推出「台灣限定」兔年包裝。圖／海尼根台灣提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。 走春拜年、拜訪親友，海尼根上桌，年節歡樂儀式感瞬間飆升。圖／海尼根台灣提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。 活動期間於各通路購買海尼根Silver星銀啤酒，立馬就能把海尼根歡聚星銀杯、盤、碗及收納籃帶回家。圖／海尼根台灣提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。 海尼根呼叫海粉這款兔兔捨不得喝，收藏也要到位。圖／海尼根台灣提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

商品推薦