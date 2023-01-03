新年目標「變身大作戰」 在World Gym打造更好的自己

迎接2023年到來，新年目標準備好了嗎？投資健康、打造更好的自己，絕對必要。World Gym世界健身俱樂部，開春就祭出會籍優惠活動和教練課購課優惠，要用規律運動，訓練體能、維持良好體態。

2023年1月加入World Gym，非會員入會可享前30天運動免費，還有機會抽機票活動！圖／World Gym提供

2023年1月加入World Gym，非會員入會可享前30天運動免費及入會費0元，還有機會抽機票，會籍優惠方案可至 World Gym官網查詢 ，也可電洽各分店或撥打客服專線0809-018018，了解入會相關細節。同時，教練課年度活動大檔─「變身大作戰」開賣，邀請你和自己比賽，可選擇購買24堂或36堂教練課優惠方案，在訂定的比賽區間內，教練會為你量身規劃飲食和訓練菜單，前、後對照並量測身體數值，陪你一起努力，迎接體態改變的美好時刻。不只如此，World Gym要獎勵每個勇於跨出舒適圈、積極變身的你，比照賽制規定計算為組內競賽前5名，依成績排名，最大獎現金10萬元；且完成階段課程數的會員，就能參與抽獎，有機會獲得按摩椅、按摩機、按摩肩帶。

「變身大作戰」邀請你和自己比賽，多項大獎等著你！圖／World Gym提供

World Gym鼓勵回歸運動，也支持藝文，力挺聯合數位文創於中正紀念堂策展的「一鞋入魂！倫敦設計博物館 潮鞋特展」，教練前陣子受邀看展，從運動時尚角度，來分享健身族群的潮鞋收藏與實用性評估。回饋觀展民眾，持電子或實體票券並配合相關規定，便能到店兌換20天World Gym單點運動體驗。而World Gym會員憑APP觀展，享有現場購票一張$350元優惠，期間至2023年1月31日止。兌換資訊詳見 瘋活動官網 。有興趣的民眾不妨把握限時優惠！

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