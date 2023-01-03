快訊

長榮航勤一天搬700件30公斤行李 員工最不滿「這個」

陸轉機港澳來台旅客！1月6日起要求登機前篩檢陰性報告

新年目標「變身大作戰」 在World Gym打造更好的自己

聯合新聞網／ 聯合數位文創
World Gym教練前陣子受邀出席潮鞋特展。憑展覽票根可至全台World Gym門市兌換20天體驗。圖／聯合數位文創提供
World Gym教練前陣子受邀出席潮鞋特展。憑展覽票根可至全台World Gym門市兌換20天體驗。圖／聯合數位文創提供

迎接2023年到來，新年目標準備好了嗎？投資健康、打造更好的自己，絕對必要。World Gym世界健身俱樂部，開春就祭出會籍優惠活動和教練課購課優惠，要用規律運動，訓練體能、維持良好體態。

2023年1月加入World Gym，非會員入會可享前30天運動免費，還有機會抽機票活動！圖／World Gym提供
2023年1月加入World Gym，非會員入會可享前30天運動免費，還有機會抽機票活動！圖／World Gym提供

2023年1月加入World Gym，非會員入會可享前30天運動免費及入會費0元，還有機會抽機票，會籍優惠方案可至World Gym官網查詢，也可電洽各分店或撥打客服專線0809-018018，了解入會相關細節。同時，教練課年度活動大檔─「變身大作戰」開賣，邀請你和自己比賽，可選擇購買24堂或36堂教練課優惠方案，在訂定的比賽區間內，教練會為你量身規劃飲食和訓練菜單，前、後對照並量測身體數值，陪你一起努力，迎接體態改變的美好時刻。不只如此，World Gym要獎勵每個勇於跨出舒適圈、積極變身的你，比照賽制規定計算為組內競賽前5名，依成績排名，最大獎現金10萬元；且完成階段課程數的會員，就能參與抽獎，有機會獲得按摩椅、按摩機、按摩肩帶。

「變身大作戰」邀請你和自己比賽，多項大獎等著你！圖／World Gym提供
「變身大作戰」邀請你和自己比賽，多項大獎等著你！圖／World Gym提供

World Gym鼓勵回歸運動，也支持藝文，力挺聯合數位文創於中正紀念堂策展的「一鞋入魂！倫敦設計博物館 潮鞋特展」，教練前陣子受邀看展，從運動時尚角度，來分享健身族群的潮鞋收藏與實用性評估。回饋觀展民眾，持電子或實體票券並配合相關規定，便能到店兌換20天World Gym單點運動體驗。而World Gym會員憑APP觀展，享有現場購票一張$350元優惠，期間至2023年1月31日止。兌換資訊詳見瘋活動官網。有興趣的民眾不妨把握限時優惠！

健身

延伸閱讀

睡醒落枕脖子痛、背也痛？美國專家教你4招改善不適

掉髮、脹氣、孕吐、身體痛都可按！一圖看懂人體10大穴位，跟著按壓抗老養生

人夫上養生館打手槍 法院認「做半套」侵害配偶權

半夜抽筋顧不得天冷跳下床 醫師建議加強保暖按摩紓緩

相關新聞

超商茶葉蛋漲價又一家 萊爾富明起每顆漲至13元

全家超商去年底宣布茶葉蛋每顆調漲30%至13元後，萊爾富今也宣布跟進，自1月4日起，現煮茶葉蛋將從每顆售價10元調整至每...

新年目標「變身大作戰」 在World Gym打造更好的自己

迎接2023年到來，新年目標準備好了嗎？投資健康、打造更好的自己，絕對必要。World Gym世界健身俱樂部，開春就祭出會籍優惠活動和教練課購課優惠，要用規律運動，訓練體能、維持良好體態。

睽違十年 鋼琴大師「波哥雷里奇」今晚展開台北、高雄演出

傳奇鋼琴家「波哥雷里奇」睽違十年，終於在今晚要登上台北國家音樂廳大舞台演出，拉開了亞洲巡迴第一站的序幕，身為蕭邦鋼琴大賽故事男主角的他，今晚將帶來一系列蕭邦名曲，明(1/4)前往高雄衛武營，有興趣的觀眾把握最後購票機會。

中華郵政111年郵票冊5日開賣 隨冊贈iPhone等獎刮刮卡

中華郵政公司將於1月5日發行「111年郵票冊」精裝本及活頁本，每冊1400元，內容包含111年發行的特種、紀念及常用郵票...

6年未執鼓棒 朱宗慶將參與雲門舞劇《薪傳》

聖誕節不幸遭逢火災的朱宗慶打擊樂團，今天照原訂行程與雲門召開聯合記者會，宣布6年未執鼓棒的朱宗慶重出江湖，率團參與今年春...

foodpanda 1月優惠碼懶人包 麥當勞、清心福全7折 滿額最高現折460元

農曆春節前夕要辦年貨、大掃除有夠忙，foodpanda提前推出2大迎新春活動，從月初就要讓消費者感受滿滿春節氣氛，讓大家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。