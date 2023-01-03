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大地色造型上身 李霈瑜、李晶晶冬日穿搭接「地」氣

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
近日有李晶晶（左）、王思平分別選用了大地色系、格紋、麂皮等元素，在冬日中帶來暖心也時髦的造型穿搭。圖／翻攝自 IG @ jingjing6136、jennawang525（合成圖）
近日有李晶晶（左）、王思平分別選用了大地色系、格紋、麂皮等元素，在冬日中帶來暖心也時髦的造型穿搭。圖／翻攝自 IG @ jingjing6136、jennawang525（合成圖）

雖然新曆年剛結束、但農曆新年再過幾周便要來到。面對冷冷的空氣，冬日的保暖穿搭也可以兼顧有型，例如近日便有李霈瑜、李晶晶、王思平分別選用了大地色系與格紋、麂皮等元素，帶來暖心、也接「地」氣的時髦穿搭。

活力滿滿的「大霈」李霈瑜選擇在印花絲質上衣、印花絲質長褲外搭配了一件麂皮翻領刷毛大衣，讓內搭擁有居家休閒感，但外套的麂皮翻領刷毛設計又帶來保暖效果，同時外套上的毛線刺繡更讓大地色不單調，很有西方的節慶與團聚感；如何展現討喜和惹人憐愛的無辜感？李晶晶選用的一件針織拼接外套，除了將絨毛設計拼接上寬鬆的針織袖，呈現鬆軟、甜美的印象，而短版設計加上高腰的喇叭褲，不僅拉長身形比例，也兼具移動時的活力與輕鬆。

同款的針織拼接外套則也被王思平選用造型，不過王思平將下半身換成黑色的休閒褲，同時再搭上一頂格紋花紋的棒球帽，除了去戶外時再也不擔心風大吹亂髮型，棒球帽千鳥紋的花色也和針織外套相互應，進而和絨毛、針織毛料，產生材質上的混搭活力。

針織拼接外套，16,490元。圖／maje提供
針織拼接外套，16,490元。圖／maje提供
法國時尚品牌maje帶來多款大地色系單品，讓造型接「地氣」也時髦。圖／maje提供
法國時尚品牌maje帶來多款大地色系單品，讓造型接「地氣」也時髦。圖／maje提供
當短版拼接外套搭配上高腰喇叭褲，帶有修飾身高比例的視覺魔法。圖／maje提供
當短版拼接外套搭配上高腰喇叭褲，帶有修飾身高比例的視覺魔法。圖／maje提供
李霈瑜選擇在印花絲質上衣、印花絲質長褲外搭配了一件麂皮翻領刷毛大衣，讓內搭擁有居家休閒感，但外套的麂皮翻領刷毛設計又帶來保暖效果。圖／翻攝自 IG @ piopiolee
李霈瑜選擇在印花絲質上衣、印花絲質長褲外搭配了一件麂皮翻領刷毛大衣，讓內搭擁有居家休閒感，但外套的麂皮翻領刷毛設計又帶來保暖效果。圖／翻攝自 IG @ piopiolee
麂皮翻領刷毛大衣，83,190元。圖／maje提供
麂皮翻領刷毛大衣，83,190元。圖／maje提供

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