桃機兩大地勤公司春節恐罷工 台灣虎航「挫著等」

長榮航空請假風波尚未停歇，如今又爆出華航旗下的桃園航勤有意在春節、228連假期間也一起「集體休假」，由於桃園航勤於桃機地勤工作佔比高達7成，若再加上長榮航勤的工作占比，屆時春節期間國門恐面臨塞機潮，這也讓其他航空公司「挫著等」。台灣虎航董事長陳漢銘今受訪時直言，虎航很多作業廠商都是外包的，其中桃機的地勤作業就是由桃勤負責，一但有人力影響，絕對會造成衝擊，不管怎麼樣，還是希望可以把旅客影響降到最低。

台虎今發表全新的蔬食機上餐，陳漢銘會後受訪時表示，台灣虎航，身為台灣唯一一家低成本航空，很多作業廠商都是外包，這是台灣虎航的特色，換句話說，如果有些人力影響，絕對會對虎航造成衝擊，屆時可能班次到離時間有些延誤，或是做調整。

陳漢銘也提到，航空業都有辛苦之處，都尊重，也可以感受每個單位同仁的努力和背後辛勞。

不過由於虎航一月才開兩條新航線，再加上春節期間訂位率幾近全滿，如今卻可能面臨桃勤罷工局面，是否會感到擔憂？陳漢銘說，台灣虎航疫後復甦之路一直都充滿挑戰，一開始日本場站也有人力不足問題，不過關關難過關關過，面對困難就解決它，日本場站人力不足也都克服，期待疫後航空業，一起面對、一起發展，共體時艱。

陳漢銘強調，航空業是團隊戰，也是團體戰，合作鏈有狀況，當然會造成影響，希望不要有這樣子的狀況發生，真的發生也只能面對，希望把旅客影響降到最低。

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