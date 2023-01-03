快訊

從私生子到囚徒 連環殺手「毒蛇」人生終章要再大鬧一場？

獨／丟丟妹老公心冷想離婚！親吐婚變主因是「他」

NBA／史上第7人！米契爾狂飆71分隻手擊潰公牛 布萊恩後最高得分紀錄

桃機兩大地勤公司春節恐罷工 台灣虎航「挫著等」

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
台虎今發表全新的蔬食機上餐，台灣虎航董事長陳漢銘(右二)出席時，談到桃勤可能罷工的風波，強調不管怎麼樣，還是希望可以把旅客影響降到最低。記者邱瓊玉／攝影
台虎今發表全新的蔬食機上餐，台灣虎航董事長陳漢銘(右二)出席時，談到桃勤可能罷工的風波，強調不管怎麼樣，還是希望可以把旅客影響降到最低。記者邱瓊玉／攝影

長榮航空請假風波尚未停歇，如今又爆出華航旗下的桃園航勤有意在春節、228連假期間也一起「集體休假」，由於桃園航勤於桃機地勤工作佔比高達7成，若再加上長榮航勤的工作占比，屆時春節期間國門恐面臨塞機潮，這也讓其他航空公司「挫著等」。台灣虎航董事長陳漢銘今受訪時直言，虎航很多作業廠商都是外包的，其中桃機的地勤作業就是由桃勤負責，一但有人力影響，絕對會造成衝擊，不管怎麼樣，還是希望可以把旅客影響降到最低。

台虎今發表全新的蔬食機上餐，陳漢銘會後受訪時表示，台灣虎航，身為台灣唯一一家低成本航空，很多作業廠商都是外包，這是台灣虎航的特色，換句話說，如果有些人力影響，絕對會對虎航造成衝擊，屆時可能班次到離時間有些延誤，或是做調整。

陳漢銘也提到，航空業都有辛苦之處，都尊重，也可以感受每個單位同仁的努力和背後辛勞。

不過由於虎航一月才開兩條新航線，再加上春節期間訂位率幾近全滿，如今卻可能面臨桃勤罷工局面，是否會感到擔憂？陳漢銘說，台灣虎航疫後復甦之路一直都充滿挑戰，一開始日本場站也有人力不足問題，不過關關難過關關過，面對困難就解決它，日本場站人力不足也都克服，期待疫後航空業，一起面對、一起發展，共體時艱。

陳漢銘強調，航空業是團隊戰，也是團體戰，合作鏈有狀況，當然會造成影響，希望不要有這樣子的狀況發生，真的發生也只能面對，希望把旅客影響降到最低。

台灣虎航 春節 長榮航勤

延伸閱讀

寒流頻繁禽流感疫情升溫 留意這兩款畜禽產品春節供應

桃園春節前6場徵才4500多職缺 未滿30歲有機會再領2.1萬

憂春節罷工機場塞爆已現退團潮？ 品保協會：旅客緊張

兩大航空地勤公司爆請假潮 春節國門恐塞機

相關新聞

超商茶葉蛋漲價又一家 萊爾富明起每顆漲至13元

全家超商去年底宣布茶葉蛋每顆調漲30%至13元後，萊爾富今也宣布跟進，自1月4日起，現煮茶葉蛋將從每顆售價10元調整至每...

外帶比薩買1送3！必勝客開工優惠 比薩48折、副食1元

跨年連假結束之後，也迎來上班日。必勝客自開工日起，限時2週推出3大開工優惠，除了外帶比薩48折起，還有「外帶買1送3」、...

桃機兩大地勤公司春節恐罷工 台灣虎航「挫著等」

長榮航空請假風波尚未停歇，如今又爆出華航旗下的桃園航勤有意在春節、228連假期間也一起「集體休假」，由於桃園航勤於桃機地...

逾6噸陸螯蟹檢出戴奧辛 智利櫻桃、日本草莓多批上榜

食藥署今公布最新一周邊境不合格食品清單，日本的草莓本周一次出現6批的不合格，總重量541.2公斤皆農藥超標，為同一家進口...

盤點2023草莓甜點！85℃搭泰奶、星巴克貓咪土司更甜蜜

草莓漸入盛產季節，也愈鮮甜可口，連鎖咖啡及甜點業者再推一波甜蜜草莓季，此波以甜品蛋糕為主，各種酸甜滋味與造型創新出爐。

最像熨斗的掛燙機！韓國銷售冠軍 ihandy pro 全新升級

每次洗晾完的衣服總有幾處縐褶感，不燙無傷大雅，但熨燙後總能讓人增添整潔清爽的氣質。韓國品牌Osner，在韓國主婦論壇上擁有眾多優良評價推薦。此次ihandy pro手持式蒸氣掛燙機，全新升級，體積輕巧卻有同級最大35g/min蒸氣量，加載陶瓷主動加熱面板，熨燙效能媲美傳統熨斗，並讓你高溫除皺同時殺菌、除蟎。想要氣質有型出門，ihandy pro 蒸氣掛燙機絕對是你的首選質感家電!

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。