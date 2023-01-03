逾6噸陸螯蟹檢出戴奧辛 智利櫻桃、日本草莓多批上榜

食藥署今公布最新一周邊境不合格食品清單，日本的草莓本周一次出現6批的不合格，總重量541.2公斤皆農藥超標，為同一家進口商。智利櫻桃已連續三周上榜，本周有兩批農藥超標，總重達2,226.4公斤。自中國大陸進口的螯蟹更檢出致癌物戴奧辛超標，一口氣6,400公斤全數退運銷毀。

由「川咏水果有限公司」進口的日本「鮮草莓(FRESH STRAWBERRY)」在邊境被檢出殘留農藥氟尼胺超出標準的0.01 ppm，進口商一次送六批，分別重量為48.6、108、224、35.6、75、50公斤。食藥署北區食品管理局科長陳慶裕表示，去年11月1日起，已針對日本草莓提高到20%至50%的加強抽批檢驗，本次進口商6批不合格，將針對進口商提高到百分百逐批查驗。

智利櫻桃本周兩批不合格，為「啟照企業股份有限公司」進口的1,100公斤「紅櫻桃(FRESH CHERRIES)」，以及「宇鮮有限公司」進口的1,126公斤「TUNICHE鮮白櫻桃(FRESH CHERRIES)」，皆賽安勃殘留。陳慶裕指出，賽安博是台灣准用的殺蟲劑，但針對櫻桃產品並未有訂定安全容許量，因此依規定屬於不得檢出的殘留物，因此全數皆退運銷毀。

陳慶裕表示，智利櫻桃的產季為每年年底到隔年初，去年2月進行管制措施產季已快結束，因此將管制措施延長至今年2月底，已不分進口商全面採取20%至50%加強抽批措施。

中國大陸出口的食器、食品本周再上榜，為「金樂客餐飲國際有限公司」進口的「奶油刮刀(DISPOSABLE CUPS FOR PACKING FOOD, OF PLASTICS, PP)」1.76公斤，在4%醋酸(95℃，30分鐘)、正庚烷(25℃，60分鐘)溶出試驗結果，蒸發殘渣值76 ppm、4746 ppm，雙雙超出30 ppm以下的規定標準，其中正庚烷更是嚴重超標158多倍。陳慶裕說明，去年4月10日已針對該類品項採取百分百逐批查驗措施，將執行到1月17日，近期將討論是否延續。

另由「碩璿國際貿易有限公司」進口的中國「活中華絨螯蟹(ERIOCHIER SINENSIS, LIVE)」檢出戴奧辛10.4 pg / g wet weight超出限值的3.5、戴奧辛與戴奧辛類多氯聯苯含量總和10.8 pg / g wet weight則超出限值的6.5，總重6,400公斤全數退運銷毀。 日本出口「鮮草莓(FRESH STRAWBERRY)」檢出農藥殘留含量不符規定。圖／食藥署提供 智利出口「TUNICHE鮮白櫻桃(FRESH CHERRIES)」檢出農藥殘留含量不符規定。圖／食藥署提供 中國大陸出口「奶油刮刀(DISPOSABLE CUPS FOR PACKING FOOD, OF PLASTICS, PP)」檢出容器具-溶出試驗不符規定。圖／食藥署提供

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