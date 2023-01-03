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盤點2023草莓甜點！85℃搭泰奶、星巴克貓咪土司更甜蜜

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
BAC「鮮草莓奶油起士盒」利用新鮮草莓、奶油起士、戚風蛋糕層層疊疊出大滿足的草莓鮮果風味。圖／BAC提供
BAC「鮮草莓奶油起士盒」利用新鮮草莓、奶油起士、戚風蛋糕層層疊疊出大滿足的草莓鮮果風味。圖／BAC提供

草莓漸入盛產季節，也愈鮮甜可口，連鎖咖啡及甜點業者再推一波甜蜜草莓季，此波以甜品蛋糕為主，各種酸甜滋味與造型創新出爐。

星巴克主打的5款草莓品項，包括去年熱銷回歸，捲入生乳鮮奶油、草莓丁和草莓果醬，以及一整顆草莓的「草莓生乳捲」；還有「草莓千層薄餅」、內餡混合草莓果醬與乳酪的「草莓起司貝果」、討喜的貓咪吐司也出現「草莓法式吐司」新口味。星巴克迎春禮則以兔子為主角，從靛藍色系出發推出包括提袋、馬克杯、餐具組、隨行卡共4款品項，「兔屬不凡」新春禮即起登場。

85℃的草莓季有8款草莓蛋糕、麵包共譜「莓果戀曲」。蛋糕以法國Boiron草莓果泥製作出香甜可口的草莓慕斯，搭配台灣本土新鮮草莓，內餡研發「泰式奶凍」、「牛奶糖奶凍」等新口味；麵包坊也加碼推出3款高顏質草莓可頌和生乳包，1/5起全台門市開賣。其中，「草莓牛奶糖」將牛奶糖以奶凍口感入餡、「莓果泰泰」融入琥珀色的泰式奶凍；麵包代表「草莓精靈」妝點圓萌大眼和新鮮草莓，有如小精靈戴著小紅帽，非常好拍。

跨界與聯名也衝出草莓滋味，台北老字號經典蛋糕品牌紅葉蛋糕首度攜手女性新媒體GIRLSTALK，共同推出「新可愛好味道」限定款鮮奶油草莓蛋糕，外盒揮別紅葉經典包裝，換上GIRLSTALK原創角色世界懶惰家族，這也是紅葉蛋糕自1966年成立品牌以來的首度聯名。

日本連鎖甜點店彼內朵PINEDE也為迎接2023年、推出「慶祝」雙層草莓蛋糕2023元；草莓鮮奶油蛋糕所代表的顏色「紅、白」，於日本文化中是帶有慶祝、恭喜、祝賀吉利的寓意。

精品蛋糕品牌BAC冬季人氣商品「黑嘉侖草莓巧克力蛋糕」也升級回歸，飽滿鮮豔的新鮮草莓以花圈美型登場；台灣草莓的BAC「鮮草莓奶油起士盒」以清甜草莓結合奶油起士、香草戚風蛋糕、草莓奶油餡層層堆疊，徹底釋放草莓果香。兩款即起限量開賣至3月底。

草莓優格飲，105元。圖／星巴克提供
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慶祝蛋糕切片，滿滿草莓視覺滿分。圖／PINEDE提供
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草莓法式吐司，65元。圖／星巴克提供
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「新可愛好味道」聯名商品，鮮奶油草莓蛋糕正面寫有All The Best。圖／紅葉蛋糕提供
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85℃的草莓季有8款草莓蛋糕、麵包共譜「莓果戀曲」。圖／85℃提供
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星巴克2023冬季檔期同步推出各種新品。圖／星巴克提供
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草莓千層薄餅，160元。圖／星巴克提供
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