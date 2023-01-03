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超商茶葉蛋漲價又一家 萊爾富明起每顆漲至13元

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
萊爾富自1月4日起，現煮茶葉蛋將從每顆售價10元調整至每顆13元。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影
萊爾富自1月4日起，現煮茶葉蛋將從每顆售價10元調整至每顆13元。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影

全家超商去年底宣布茶葉蛋每顆調漲30%至13元後，萊爾富今也宣布跟進，自1月4日起，現煮茶葉蛋將從每顆售價10元調整至每顆13元。

雞蛋成本逐年上漲，全家的茶葉蛋去年自12月28日起漲價至13元，限店販售之鼎王麻辣蛋也調整售價至20元，消息一出，立刻引發網友熱烈討論，也擔心其他超商也跟進喊漲。

當時超商龍頭7-ELEVEN表示「目前無相關規劃」，OK超商則說「後續持續觀察市場變化進行調整」。

但在全家之後，又有超商撐不住，萊爾富表示，面對雞蛋成本上漲，萊爾富反映市場物價成本只能漲價，但也同步祭出優惠，針對茶葉蛋推出門市合購優惠、2件折扣與線上Hi-Life VIP APP內的整買零取等優惠方案。

萊爾富表示，自1月4日起至1月31日購買茶葉蛋享2件20元優惠，等於平均每顆只要10元，而針對平日有吃蛋習慣的民眾推出多件組優惠，自1月4日起至1月10日於線上Hi-Life VIP APP內的整買零取推出茶葉蛋30件只要280元，等於打7.2折，現省110元，平均一顆不到10元。

茶葉蛋 超商 漲價

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