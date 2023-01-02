外帶比薩買1送3！必勝客開工優惠 比薩48折、副食1元

跨年連假結束之後，也迎來上班日。必勝客自開工日起，限時2週推出3大開工優惠，除了外帶比薩48折起，還有「外帶買1送3」、副食加1元多1件等不同優惠，陪伴上班族溫暖開工。

1月3日至1月17日期間，平日外帶單點大筆薩，可享48折起優惠，包括熱帶鳳梨鮮蝦、和風章魚燒、夏威夷、韓式泡菜燒肉等8款口味均有優惠，大小比薩均適用。針對多人用餐，必勝客還有「買1送3」方案，凡外帶大比薩，就再加贈1個大筆薩，還有「旋風肉桂捲（5入）」與可樂1罐。其中「旋風肉桂捲」乃是全新推出的甜點，可以品嚐到肉桂醬獨特的香氣與麵包口感。

另外透過PK雙饗卡APP點購任一口味紙包筆管麵、紙包飯或獨享比薩，加1元就能獲得副食1份，包括薯金幣、BBQ烤雞等品項。另外自1月3起，還有新春限定「財圓滾滾金干蝦比薩」登場，吃得到干貝、天婦羅炸蝦與特製發財金元寶等食材，並且也適用於「買1送3」優惠。

必勝客推出8款大比薩限時48折起的開工優惠。圖／必勝客提供 新推出的「旋風肉桂捲（5入）」。圖／必勝客提供

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