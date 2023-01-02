環球購物中心春節檔期1月3日開跑 會員專屬500萬大禮包

環球購物中心Global Mall春節檔期1月3日起至2月5日展開，提供會員專屬三大優惠共祭出500萬元的大禮包：包括全面推出滿千送點數回饋，點數使用多用途且不受短期期限使用限制；點數3千點起還可兌換陸海空旅遊；還有全台共計推出2千個主題福袋，買福袋還可再抽環遊世界五大洲行程。針對10天連假，還有四大兔年應景展，讓民眾出遊走春親子同樂。

環球購物中心2022年隨著疫情趨緩與虛實整合服務帶動下，整體業績快速回升，相較2021年成長近30%，會員數也在2022年衝到100萬會員，根據這三年統計，會員消費業績成長更大幅成長60%，顯示會員對營運成長的重要性，因此今年除了積極拓展線上線下串連，全面發展數位化新零售智慧服務，針對會員經營將再升級與深化。

今年春節檔期，環球首度全面推出滿千送點數回饋，在新北中和、桃園A8、A19、屏東市指定專門店當日累計消費滿5,000元送1,000點，新北中和再獨家加碼初一至初五單筆消費滿2,023元享點數10倍贈；板橋車站、南港車站、林口A9、新左營車站指定專門店當日累計消費滿2,000元送400點、單筆消費滿888元送100點；另全台8店還有刷Global Mall聯名卡於活動期間滿5,000元享3%現金回饋、持Global Mall聯名卡消費，信用卡紅利點數1,000點可折抵80元。

點數多用途除了滿額贈，還能享「點數放大兌陸海空旅遊」，1月25日至29日天天推出精選旅遊行程兌換，包括日本來回機票、海島旅遊行程、台灣鐵道小旅行2日遊、老爺酒店、凱撒飯店聯合住宿券等，扣3,000點到15,000點，會員可輕鬆線上享點數兌換、線下領券。

環球購物中心新春福袋今年主打跨品牌多元主題、多重抽獎，讓消費者可選擇自己喜愛的主題福袋，福袋價格分為688元、999元，除了每袋有機會獲得按摩椅、電視、冰箱、飛輪健身車等，還有福袋加碼抽最大獎，將抽出亞洲、歐洲、美洲、非洲、大洋洲套裝行程各一名得獎者。今年福袋採環球Online線上預購、分店館內限量販售兩種管道，1月13日起有近3成福袋可於線上預購，採線上預購還可再多獲得五大洲行程抽獎券一張。

春節檔期另與日本人氣貼圖「反應過激的貓」合作，IP主角變身福兔貓，推出一系列獨家會員禮、點數兌換禮。新北中和店還有「卡娜赫拉的小動物-和菓新春小禮舖」、「助六の日常」快閃店與打卡區，戶外廣場也有「七彩嬉兔」燈飾，可愛迎兔年。 Global Mall新北中和資生堂「彈潤水乳兔年限定組」原價4,622元，優惠價2,700元。圖／Global Mall提供 Global Mall新北中和「卡娜赫拉的小動物-和菓新春小禮舖」快閃店推出巨型和菓扭蛋機 。圖／Global Mall提供 Global Mall桃園A8、林口A9限量福袋，加碼抽iPhone 14。圖／Global Mall提供 Global Mall新北中和推出「助六の日常」獨家快閃店。圖／Global Mall提供 Global Mall新北中和Beutii YAMAZEN溫控電熱壺職人款＋BRUNO多功能電烤盤原價6,170元，特價4,490元。圖／Global Mall提供 Global Mall春節檔期與「反應過激的貓」推出福兔貓獨家會員禮、點數兌好禮。圖／Global Mall提供

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