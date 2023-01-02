攝影師薛越分享用iPhone 14 Pro旅遊隨手拍4大美拍技巧

家有幼兒的爸媽都知道，帶小孩出門旅行同時還要拿出相機好好拍照，簡直不可能的任務，迎接即將到來的農曆春節連假，攝影師薛越（@daniel76308）分享了用iPhone 14 Pro紀錄家庭旅遊精彩瞬間的4大技巧！

攝影師薛越表示，輕便且攝影功能強大的iPhone 14 Pro，白天到黑夜，從美食近物、遠景、合照到側拍，色彩表現與動靜態畫面運用表現都超乎預期，拍完再用Lightroom App稍作調整，不帶相機、不用開電腦後製，也能拍出如攝影集一般動人深刻回憶。

活用「光像引擎」讓逆光風景更美

亮暗部對比明顯的逆光照雖然不好拍，但只要掌握訣竅，就能拍出令人難忘的奇蹟美照。面對遠景的逆光畫面，薛越使用iPhone內建相機，將焦點置於畫面中亮與暗處的交界拍攝，再透過Lightroom內的光線針對局部微調，以「白平衡」決定照片調性要柔和還是帶有個性。甚至能用「顏色」改變色溫，清晨拍攝畫面也能有黃昏情景的多種不同氛圍呈現。

特別擅長玩味光影的薛越也談到無須對於逆光感到拍攝壓力，他自己反而最喜歡這種時刻。把過曝的壓力轉換成「剪影、燈光師打燈」的想像，要「面對光源」拍並將被攝主體置於光線前方，不但主角能自然突出，在「光像引擎」對於低光源環境的加強下，暗部的細節能仍被保存，既有戲劇張力、情緒也到位。為避免畫面太黃，可透過Lightroom的「顏色分級」調整局部，更熟練之後也能試著讓光影從畫面側邊投射，玩出不同風格。

善用「2倍光學變焦」讓美食照更有層次

旅途過程中一定少不了吃美食的環節，面對食材、擺盤的多樣色澤和容器高度等，薛越建議拍攝食物使用iPhone 14 Pro相機2倍變焦提供的48mm焦距變焦效果，他表示「即便沒有生命的物體都會顯得有深度，讓照片有故事力。」他分享關於拍攝食物小技巧，如果座位靠窗，可運用窗景和窗光的形狀變化，讓畫面亮暗部更豐富、營造流動感；不想要單調的拍菜色，則能透過餐桌擺設或其他人的手和肩當前景，把菜色放在九宮格線的正中間，有了前景不但不會有置中的呆板感，反而拉出層次。

「2倍光學變焦」俯角拍出側寫感

有別於直接拍攝目標主體，側寫的效果是透過側面紀錄來回味主角未悉心留意之人事物，薛越會用主鏡頭以「俯視」視角拍攝，畫面的所有東西都能清楚呈現，但在太多東西使得構圖難度提升的情況下，用人像模式的2倍光學變焦試圖在凌亂的東西堆裡找重點，將畫面以三分法劃分，透過 Lightroom「暈映」、「羽化」將邊角柔和化，不用刻意擺拍，任何角度畫面都是風景。薛越也表示「其實側拍和側寫多半才是在旅程結束後最能帶來驚喜的表現。」

4800萬畫素+ProRAW格式 完整留存每個笑容瞬間

難得的出遊就不要管檔案大小了吧！開啟ProRaw格式釋放4,800萬像素的威力，不僅細節全面收服，光是在手機上用肉眼就能看見髮絲的光束、衣服的皺摺，也大大延伸了後製影像的彈性。薛越也提醒使用「長按快門」、「按下快門往左滑」的連拍，以及「按音量鍵」當作快門，更能出乎意料地拍到許多美好瞬間。

薛越認為以直逼單眼級別的口袋相機iPhone 14 Pro拍攝旅程的意義便是在於自然和真實性，對於日後回憶起這趟旅程，比起傳統的景點旅遊照，旅途中跑動、大笑或認真觀賞和品嚐美食的剎那才能勾起當時的記憶和感動。 拍攝人像時，4800萬畫素+ProRAW格式用下去，增加後製彈性。圖／薛越提供 逆光拍攝為避免畫面太黃，可透過Lightroom的「顏色分級」調整局部。圖／薛越提供 善用「2倍光學變焦」與窗邊光線，讓美食照更有層次。圖／薛越提供 面對遠景的逆光畫面，薛越使用iPhone內建相機，將焦點置於畫面中亮與暗處的交界拍攝，再透過Lightroom內的光線針對局部微調，以「白平衡」決定照片調性要柔和還是帶有個性。圖／薛越提供 不想要單調的拍菜色，還可以透過餐桌擺設或其他人的手和肩當前景，讓畫面有變化。圖／薛越提供 不經意的側寫照，可用人像模式的2倍光學變焦抓拍攝重點，將畫面以三分法劃分，透過 Lightroom「暈映」、「羽化」將邊角柔和化。圖／薛越提供

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