米其林二星主廚稗田良平離開祥雲龍吟後的下一步！與初魚合作開新店

連續5年獲得米其林二星的「祥雲龍吟」在去年10月底發出暫停營業公告，並自12月起暫停營業，當時市場傳初與料理長稗田良平離職有關。

不久後稗田良平也在個人社群發文表示，自11月30日已經從祥雲龍吟離職，接下來將暫時休息並陪伴家人們，並預告「農曆春節過後，想開始在台灣展開自己的事業」，現在關於稗田良平的下一步事業動態也浮出檯面，據了解，他將與台灣無菜單板前料理「初魚」共同合作，預計今年第二季在台北推出新餐廳，並同時擔任初魚全品牌顧問。

位於台北大直的「祥雲龍吟」，自2014年11月1日營運，是日本名餐廳「龍吟」在台灣的姊妹分店，由稗田良平擔任主廚，提供兼具傳統與創新的懷石料理，並連續5年獲得米其林二星殊榮。

當稗田良平確定離開祥雲龍吟消息傳出後，馬上吸引許多餐飲界人士與他接洽，而稗田良平與初魚創辦人朱𩃀理原本就認識彼此也互相欣賞，雙方理念一拍即合，稗田良平下一步將與初魚合作在台北開新店，有別於他在祥雲龍吟以運用台灣食材為主打，接下來的料理將打破食材地域框架，他將運用各國特色食材，以擅長的懷石料理手法呈現，每季變化不同菜單。目前餐廳名稱尚未確定，但確定不會掛上初魚的品牌名。

而初魚創辦人朱𩃀理也相當欣賞稗田良平的料理手法，同時延攬稗田良平作為初魚全品牌顧問，提升店內料理技術層面。

初魚目前全台展店20家，近年積極在各大百貨商場展店，2022年營業額為7億，店王落在新光三越台中中港店，2023年除了元旦新開幕的板橋大遠百外，還要再展4店，新光三越今年在台北東區的新據點「新光三越Diamond Towers」，初魚在這也有展店計畫。

初魚指出，預計兩年內「初魚」品牌將展店至40家，目前據點分布在台北、台中、高雄，接下來預計在台南、桃園、中壢、新竹都有展店計畫。除了目前「初魚鮨」和「初魚鐵板燒」雙品牌外，針對日料、鐵板燒，接下來計畫推出差異化新品牌。 初魚創辦人朱𩃀理與稗田良平共同合作，將在台北開新餐廳。本報資料照片

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