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微風推新春福袋總價值逾百萬 還有機會把BMW開回家

聯合報／ 記者林海／台北即時報導

今年農曆年來的較早，百貨業者也紛紛推出新春福袋微風集團表示，今年共推出600份福袋，1月4日上午9點正式開賣，獎項總價值超過百萬，更有機會把BMW開回家。

微風表示，今年民眾只要動手指，透過微風錢包Breeze Pay即可用1000元線上購買價值超過3000元的開運福袋享樂券，免外出排隊人擠人，1月22日大年初一上午10點30分至下午1點持福袋電子商品兌換券至微風廣場8F Breeze MEGA Studio，抽出幸運號碼，即可兌換該號碼對應福袋。

微風表示，今年最大獎祭出價值175萬元BMW 118i Edition Colorvision，更有君品酒店住宿券、日勝生加賀屋住宿券、名牌包、高級寢具等，還有超過百份 3C、家電超值福袋，內含SAMSUNG65吋4K電視、43吋翻轉電視、Samsung S20 Ultra、ASUS Zenbook S13、iPhone 13、IPad mini、HomePod mini、空氣清淨機等，另有微風超市進口水果禮盒，及精品配件香氛等，袋袋皆超值，獎項總價值超過百萬。

福袋 微風

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