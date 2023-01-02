微風推新春福袋總價值逾百萬　還有機會把BMW開回家

潮流迷新年第一雙必收的潮鞋，非Converse與韓星愛牌Ader Error聯名解構鞋莫屬！不僅有鞋款，一系列的T恤與連帽上衣也很值得關注。而潮牌A Bathing Ape旗下的BAPE®SK8 STA鞋款，在這季也推出新配色，讓人也想擁有。

2023-01-02 12:37