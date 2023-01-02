迎兔年 全聯新年首檔「比得兔」印花換購 大潤發也能集

迎接兔年，全聯2023年首檔印花活動就從超萌的「比得兔」開始！2023年1月13日起至5月18日首檔的印花活動首度走出廚房進入衛浴空間，應景推出結合「比得兔」形象的全聯限定衛浴生活商品，而這也是全聯與大潤發首次共同推出印花活動，不論是在全聯或大潤發全店消費單筆每滿200元都可獲得印花1枚，且可合併收集兌換，集點更快速。

此次共推出9款比得兔商品，只要10枚、40枚印花加價99～1,199元，或用800福利點加價199～1,499元就可輕鬆入手。其中「純棉方巾」、「純棉毛巾」以及「純棉浴巾」系列，皆是由創辦日本今治毛巾美術館的一広株式會社監製，質感超棒，每一系列皆有3款顏色設計隨機出貨；另外，因應年節送禮需求，特別推出「比得兔家族絨毛玩偶3入組」、「比得兔與兔媽媽絨毛玩偶2入組」2組療癒玩偶，附贈精美禮盒及明信片，送禮自用兩相宜。

「束口置物收納籃」厚磅耐用，且可摺疊收納不佔空間；「陶瓷衛浴2件組」為漱口杯與按壓瓶的組合，瓶身可愛的藍色比得兔樣式讓衛浴時光更加愉悅舒服。而擁有1500W大風量及負離子護髮功能的可摺疊「大風量負離子吹風機」，以及具有5種潔牙模式的「音波震動電動牙刷」2款生活小家電，實用度滿分都非常值得換購。 可放在浴室的「束口置物收納籃」厚磅耐用，且可摺疊收納不佔空間。圖／全聯福利中心提供 兔年來全聯把比得兔帶回家，一起享受五星衛浴時光。圖／全聯福利中心提供 「比得兔家族絨毛玩偶3入組」、「比得兔與兔媽媽絨毛玩偶2入組」2組療癒玩偶，附贈精美禮盒及明信片，送禮自用兩相宜。圖／全聯福利中心提供 大風量負離子吹風機、音波震動電動牙刷、陶瓷衛浴2件組都超級實用。記者黃筱晴／攝影

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