快訊

貨都我們在搬！怨年終1個月爆請假潮 長榮航勤：能走的都去星宇了

中國直飛台灣航班昨起實施入境唾篩 首日陽性率出爐

較前周上升16.7％！今增本土1萬6524例、78例境外 26病歿

保養品真能消除皺紋？ 醫師：只在表皮層作用

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
不論是動態皺紋或靜態皺紋，僅透過保養品其實難以消除。圖／取自pexels
不論是動態皺紋或靜態皺紋，僅透過保養品其實難以消除。圖／取自pexels

冬天肌膚乾燥，保養品更是瓶瓶罐罐不可少，淡斑、弭平皺紋、美白等功效五花八門，保養品是否真的有辦法切實達到宣稱的功效？醫師表示，不論動態、靜態皺紋，僅透過保養品其實都很難達到消除的成果，塗抹式的美妝產品，主要的功能還是在保護表皮層，維持油水平衡。

皮膚是人體最大的器官，替我們抵抗外界刺激、微生物入侵，同時避免體液流失、體溫調節、協助新陳代謝。但皮膚逐漸老化時，彈性纖維會開始變得脆弱、膠原蛋白疏落、真皮層變薄，或出現皺紋等現狀，市面上許多保養品也都標榜可以解決上述問題，但效果其實相當有限。

開業皮膚科醫師趙昭明表示，不論是動態皺紋或靜態皺紋，僅透過保養品其實難以消除，因為皺紋是皮膚「真皮層」表皮角質的退化、老化現象，塗抹保養品只是在「表皮層」上覆蓋皮膚角質，能夠讓皮膚表皮的角質看起來比較光滑、水潤，外觀上細紋就不會那麼多。

趙昭明說，冬天的的保養重點主要是在保濕，天氣愈冷皮膚上的水分、油脂就更容易流失掉，皮膚就顯得更加粗糙有細紋，因此冬天就要用油脂較多的保養品，讓角質層表皮達到穩定狀態，用油性的乳液才能將水分抓住，反之，夏天就可選擇偏水性的乳液。

此外，冬天太陽不像夏天那麼大，但仍是需要做好防曬。趙昭明說，一年四季都有紫外線，冬天指數較低，但陽光比較大的時候，長期曝曬仍會造成傷害，冬天、夏天、雨天 、晴天，基本上都要做好防曬，冬天選擇防曬係數SPL 20以上、PA++以內，即可達到良好的保護作用。

食藥署也提醒，消費者選購化妝品、保養品時，不要相信誇大不實或具有醫療效能之宣稱，選購時要特別小心留意，才不會瘦了荷包又無法達到預期效果。

防曬 老化

延伸閱讀

不只有生鮮蔬果！內行人大推好市多1保養品 價錢實惠又超好用

00878、0050、0056存股怎選？過來人推「這2檔」：各半買

乾毛巾擦身體可防感冒又降血糖？醫直白建議再冷都要用水洗澡

妙齡女「手冷到黑青」 皮膚科醫師：待室內可能被凍傷

相關新聞

Neo19驚熄燈！馬辣、胡同、MoMo壽喜燒持續營業中

2023年第一天，立足台北信義商圈20年的老字號商城「Neo19」就驚傳熄燈，令眾人震驚。不過實際詢問館內餐廳，包括胡同...

微風推新春福袋總價值逾百萬 還有機會把BMW開回家

今年農曆年來的較早，百貨業者也紛紛推出新春福袋，微風集團表示，今年共推出600份福袋，1月4日上午9點正式開賣，獎項總價...

全聯迎兔年新年首檔「比得兔」印花換購 大潤發也能集

迎接兔年，全聯2023年首檔印花活動就從超萌的「比得兔」開始！2023年1月13日起至5月18日首檔的印花活動首度走出廚...

保養品真能消除皺紋？ 醫師：只在表皮層作用

冬天肌膚乾燥，保養品更是瓶瓶罐罐不可少，淡斑、弭平皺紋、美白等功效五花八門，保養品是否真的有辦法切實達到宣稱的功效？醫師...

天氣冷颼颼最愛毛絨包款、鞋履！視覺溫暖又有療癒觸感

冬天冷風直吹，總讓人只想待在室內，不想外出，因此新加坡時尚品牌Charles & Keith、PEDRO感受到大家的需求，推出一系列以毛呢、格紋和毛絨為材質的袋包與鞋履，不只溫暖了視覺效果，還兼具療癒觸感，讓人愛不釋手。

潮流迷必收！Coverse跨界韓星愛牌Ader Error打造解構鞋

潮流迷新年第一雙必收的潮鞋，非Converse與韓星愛牌Ader Error聯名解構鞋莫屬！不僅有鞋款，一系列的T恤與連帽上衣也很值得關注。而潮牌A Bathing Ape旗下的BAPE®SK8 STA鞋款，在這季也推出新配色，讓人也想擁有。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。