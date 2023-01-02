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天氣冷颼颼最愛毛絨包款、鞋履！視覺溫暖又有療癒觸感

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Charles & Keith格紋腋下包2,290元。圖／Charles & Keith提供
Charles & Keith格紋腋下包2,290元。圖／Charles & Keith提供

冬天冷風直吹，總讓人只想待在室內，不想外出，因此新加坡時尚品牌Charles & Keith、PEDRO感受到大家的需求，推出一系列以毛呢、格紋和毛絨為材質的袋包與鞋履，不只溫暖了視覺效果，還兼具療癒觸感，讓人愛不釋手。

Charles & Keith以醒目黑黃格紋元素為經典鞋履樂福鞋換上新裝，為沉悶冬季風格增添活力感；採用相同元素的拉鍊腋下包，簡潔外形搭配亮麗格紋，並加入略帶龐克風格的鍊條背帶，顛覆既定印象。另外，厚底牛津鞋則將以緹花布面牛津鞋加上黑白千鳥格紋，展現不受拘束的個人時尚態度。而冬季到來一定要善用各種毛絨單品來幫造型增添療癒氛圍，像是Aldora毛毛圓珠鍊水桶包，柔軟毛絨材質搭配漸層天空藍，就能給人暖呼呼的甜美印象。

PEDRO毛絨隨身腰包2,590元。圖／PEDRO提供
PEDRO毛絨隨身腰包2,590元。圖／PEDRO提供

同集團的高端品牌PEDRO則以簡約內斂風格為主軸，推出Jean編織高跟鞋和Eva花呢高跟踝靴，分別透過編織與精湛毛呢織紋工藝創造出細膩又富有女人味的鞋履。使用撞色皮革搭配毛呢布料拼接而成的Orb皮革信封包，俐落輪廓盡顯優雅風範；選用光澤多變的毛呢材質打造而成的Lily花呢單肩包，飾以金色紐轉釦，低調中又帶有華貴氣質。而宛如泰迪熊般的毛絨隨身腰包，壓有PEDRO招牌Logo，營造不拘何種性別都合適的機能時髦。男性則有不容錯過的Michael蝴蝶結莫卡辛鞋，方形鞋頭使用細緻格紋製成，絕對是本季必備單品。

PEDRO Eva花呢高跟踝靴3,590元。圖／PEDRO提供
PEDRO Eva花呢高跟踝靴3,590元。圖／PEDRO提供

PEDRO Lily花呢單肩包3,390元。圖／PEDRO提供
PEDRO Lily花呢單肩包3,390元。圖／PEDRO提供

Charles & Keith Aldora毛毛水桶包1,990元。圖／Charles & Keith提供
Charles & Keith Aldora毛毛水桶包1,990元。圖／Charles & Keith提供

Charles & Keith Daki金屬鍊流浪包2,390元。圖／Charles & Keith提供
Charles & Keith Daki金屬鍊流浪包2,390元。圖／Charles & Keith提供

Charles & Keith毛呢厚底牛津鞋2,490元。圖／Charles & Keith提供
Charles & Keith毛呢厚底牛津鞋2,490元。圖／Charles & Keith提供

PEDRO Michael蝴蝶結莫卡辛男鞋2,990元。圖／PEDRO提供
PEDRO Michael蝴蝶結莫卡辛男鞋2,990元。圖／PEDRO提供

PEDRO Jean編織高跟鞋3,090元。圖／PEDRO提供
PEDRO Jean編織高跟鞋3,090元。圖／PEDRO提供

牛津

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