超徵千億不到1%GDP投入友善生育 出生數創光復後最低

政府2022年超徵4500億元稅收，「還稅於民」話題近日受熱議。婦產科醫學會指出，2022年出生數跌破14萬大關，僅約13.8萬人出生，是台灣光復後最低的一年。政府目前投入不到1%GDP於建構備孕、懷孕、生產、產後育兒等友善生育環境，出生率吊車尾是必然結果，幼兒園及大學倒閉潮在5年內會就發生。

內政部去年12月初曾公布過，去年前11個月累計僅約12萬6千多名新生兒出生，減幅達到9.2%，目前尚未公布去年整年的出生數。婦產科醫學會秘書長黄建霈表示，醫學會並無另外統計，也是以官方公布資料為主，但預估2022年應為台灣光復後（1945年）最低，全年僅13萬8000到9000名寶寶出生。

黄建霈表示，台灣出生率穩坐全世界倒數前3名，目前確定韓國出生率更低，日本比我們高。黄建霈說，在他母親的年代，女人大約22、23歲就結婚生子，但現在平均32、33歲才結婚，晚結婚，生小孩也晚，就算願意生育，適合生育的年齡也被壓縮到少少幾年。

再者是，不願意生育的人愈來愈多了。黄建霈說，以前的觀念是「不孝有三，無後為大」，不生小孩的人面臨比較大的社會壓力；現在觀念不同了，長輩催生也催不動。韓國去年就有650家小兒科診所關門，台灣預期5年內有40間大學會關閉，幼兒園倒閉潮會更早就發生。

黄建霈表示，研究顯示，每增加1%GDP投入於備孕、懷孕、生產、產後育兒等友善生育環境的建設，就能提高千分之0.2的出生率，如果要提高千分之1的出生率，就要增加5%GDP投入於此。無奈的事，政府目前投入於建構友善生育環境的GPD比例，是連1%都不到。

黄建霈指出，根據過去調查計算，如果生一個小孩能得到300萬元，出生人數一定會增加，因為生3個孩子或許就能買房了。這當然是玩笑話，政府不可能這樣撒錢，不過，以現在投入於友善生育環境的GPD極低比例來看，出生率吊車尾也只是必然的結果。

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