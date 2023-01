潮流迷必收！Coverse跨界韓星愛牌Ader Error打造解構鞋

潮流迷新年第一雙必收的潮鞋,非Converse與韓星愛牌Ader Error聯名解構鞋莫屬!不僅有鞋款,一系列的T恤與連帽上衣也很值得關注。而潮牌A Bathing Ape旗下的BAPE®SK8 STA鞋款,在這季也推出新配色,讓人也想擁有。

成立於2014年的潮牌Ader Error是許多韓星私服的最愛之一,也多次與不同品牌聯名,因此能見度度頗高。此次首次與Converse合作,以「回顧過去,打造未來」為核心,推出一系列潮流單品。其中最矚目的就是將Chuck 70經典鞋款加以改造,透過對不完美元素放大的設計實驗。經過獨特的分層堆疊處理,呈現出全新外觀。同時加入可拆卸覆面以及刻意做舊的鞋邊膠條,膠條上亦疊加刺繡Ader Error品牌標語「The new is not new」字樣,致敬過去,展望未來。而系列的連帽上衣正面圖案與Ader Error字樣毛氈貼片相結合,背部右肩處飾有聯名織標,扁平抽繩搭配訂製金屬箍,整體設計凸顯獨有風格。

Converse x Ader Error聯名系列連帽上衣3,480元。圖/Converse提供

而已經有30歷史的BAPE®SK8 STA鞋款,以簡約設計流露出輕鬆愉悅的氛圍和高度舒適腳感體驗,受到潮流迷的喜愛而歷久不衰。這一季品牌利用雙色調配置符合戶外探險的迥異風格,採取強烈視覺衝擊的蜜橘色呼應主題,或是幻影灰點綴湖水藍盡顯雅緻,呈現使人迫不及待想擁有的新配色。同時,還有橡膠發泡鞋底和鞋跟處TPR材質的「93」數字等細節加持,搭配時更能豐富層次感。

BAPE®SK8 STA鞋8,399元。圖/I.T.提供

Converse x Ader Error Chuck 70鞋3,480元。圖/Converse提供

BAPE®SK8 STA鞋8,399元。圖/I.T.提供

商品推薦