時尚老佛爺繆思超模辣秀長腿曲線 性感三角地帶差點看光！

在業界以「老佛爺的最後一任繆思」聞名、也是香奈兒御用模特兒的Vittoria Ceretti，擔任義大利時裝品牌Ermanno Scervino春夏時尚大片主角，辣秀長腿曲線，性感又迷人，不負「豹系超模」美名。

義大利時裝品牌Ermanno Scervino春夏形象廣告，由知名Luigi Murenu和Iango Henzi攝影師二人組掌鏡，並找來超模Vittoria Ceretti演繹。透過黑白光影、細緻色調的畫面，讓Vittoria Ceretti擺出各種強大氣場充滿自信的姿態，舉手投足都是目光焦點；詮釋的修長飄逸俐落西褲、精確剪裁簡約風衣、幾何造型超大包包都是品牌重點單品。而Vittoria Ceretti中性卻帶著柔美氣息，以及若隱若現的自然妝容，還在形象廣告中放送美腿線條，讓人看得目不轉睛。

超模Vittoria Ceretti擔任時裝品牌Ermanno Scervino春夏時尚大片主角，辣秀長腿曲線，性感又迷人。圖／Ermanno Scervino提供

不同於Vittoria Ceretti的迷人性感，法國品牌Maje為了即將到來到的中國新年，推出限定形象廣告，請來知名模特兒Cici Xiang（項偞婧）率性演繹，講述了一個懷著夢想，風格鮮明的Maje Girl 追逐月亮的故事。 色彩柔和、真實直接的拍攝方式把Cici Xiang的個性都展現。 而且身穿品牌新春限定系列服飾在歡樂寫意的自然場景中無拘無束地與象徵自由的月亮互動，展現出浪漫，真實，勇於表達自我的新年新氣象，使得Cici Xiang呈現清新又可人的好氣質。

Vittoria Ceretti詮釋Ermanno Scervino風衣造型。圖／Ermanno Scervino提供

Vittoria Ceretti演繹Ermanno Scervino中性西裝。圖／Ermanno Scervino提供

Vittoria Ceretti演繹Ermanno Scervino中性西裝。圖／Ermanno Scervino提供

Vittoria Ceretti演繹Ermanno Scervino中性西裝與幾何造型超大包包。圖／Ermanno Scervino提供

法國品牌Maje為了即將到來到的中國新年，推出限定形象廣告，請來知名模特兒Cici Xiang率性演繹。圖／Maje提供

法國品牌Maje為了即將到來到的中國新年，推出限定形象廣告，請來知名模特兒Cici Xiang率性演繹。圖／Maje提供

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