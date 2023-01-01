鮭魚、紅魽、龍虎班！一次吃7種日式魚料理 最高折800

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
鳥丈推出「鬼頭刀味噌煮」、「唐揚鬼頭刀」、「柚香鬼頭刀」等料理。圖／慕里諾餐飲提供
鳥丈推出「鬼頭刀味噌煮」、「唐揚鬼頭刀」、「柚香鬼頭刀」等料理。圖／慕里諾餐飲提供

在華人世界中，「魚」是過年必吃的吉祥料理。慕里諾國際餐飲集結旗下勝政日式豬排、勝勢日式豬排、泰迪農園咖哩、Suage北海道湯咖哩、BEPPIN PASTA、鳥丈爐端燒、杏桃鬆餅屋等品牌，分別精選寒鰤魚、土魠魚、鮟鱇魚、龍虎斑、紅魽魚、鬼頭刀、鮭魚等魚種，限時推出「一魚一會」季節料理。同時還有集點活動，最多能獲得800元折價金。

在日本「鰤魚」因成長狀態不同，而有稚鰤、鰤魚、寒鰤等不同名稱，擁有步步高升的吉祥寓意，在台灣則被稱為「青魽」。「勝政豬排」今年挑選90公分以上的寒鰤魚，透過分切酥炸的手法，推出「酥炸寒鰤魚套餐」，吃得到魚背與魚腹兩種部位，每套520元。另外還有搭配腰內豬排的「酥炸寒鰤魚腰內豬排套餐」，每套450元。

「勝勢豬排」則是選用台灣野生土魠魚為主角，推出「酥炸土魠魚套餐」以及「土魠腰內豬排」、「醬燒土魠魚套餐」等不同套餐組合，藉由組合、烹調手法的差異，呈現不同的土魠魚風味，各為480、430、480元。「泰迪農園咖哩」本季選用肉質具有嚼勁與彈性的「鮟鱇魚」入饌，打造了「酥炸鮟鱇魚菲力咖哩」、「香煎鮟鱇魚柳咖哩」等餐點，各為320、380元。

除此之外，「Suage北海道湯咖哩」推出了「龍虎班菲力湯咖哩」；「BEPPIN PASTA」則有「義式紅魽魚義大利麵」、「地中海香煎紅魽魚」；「鳥丈爐端燒」呈現了「鬼頭刀味噌煮」、「唐揚鬼頭刀」、「柚香鬼頭刀」等料理，甚至連「杏桃鬆餅」也推出「活力鮭魚鬆餅」、「帕瑪森鮭魚凱薩沙拉」、「鮭魚筆管麵」等品項。

此次的7種魚料理，限時於即日起至2月28日期間供應。1月10日至2月28日期間還有「吃好魚賺折價金」活動，凡於各品牌消費指定季節魚料理任一道，即可獲得品牌章一枚，蓋滿2個品牌章可折50元，蓋滿3個品牌章可折100元，4個品牌章折200元，最高吃完7大品牌魚料理，蓋滿7個品牌章就能獲800元折價金，活動兌換至3月15日為止。

Suage「龍虎斑菲力湯咖哩」，420元。圖／慕里諾餐飲提供
Suage「龍虎斑菲力湯咖哩」，420元。圖／慕里諾餐飲提供
Beppin Pasta推出「義式紅魽義大利麵」，360元。圖／慕里諾餐飲提供
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泰迪農莊咖哩「酥炸鮟鱇魚菲力咖哩」，320元。圖／慕里諾餐飲提供
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勝政「酥炸寒鰤魚套餐」，520元。圖／慕里諾餐飲提供
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杏桃鬆餅屋推出「帕瑪森鮭魚沙拉」260元。圖／慕里諾餐飲提供
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勝勢「酥炸土魠魚腰內豬排套餐」，430元。圖／慕里諾餐飲提供
勝勢「酥炸土魠魚腰內豬排套餐」，430元。圖／慕里諾餐飲提供

品牌 套餐 鮭魚

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