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新年第一天「Neo 19」告別信義商圈！Google顯示已歇業

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新年第一天...20年歷史「Neo 19」告別信義商圈 Google顯示已歇業

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
信義商圈有20年歷史的Neo 19商場，因續約不成，在2023年元旦撤出信義商圈。本報資料照片
信義商圈有20年歷史的Neo 19商場，因續約不成，在2023年元旦撤出信義商圈。本報資料照片

信義商圈有20年歷史的元老級商場Neo 19，隨著2022年結束，因續約不成也默默退場，在2023年元旦撤出信義商圈，現在Google Ｍap上搜尋Neo 19，顯示「已歇業」，官方粉絲頁今日也已消失。

在眾人歡喜迎接2023新年之際，Neo 19在粉絲團發了封告別信後，默默撤出信義商圈。緊鄰威秀影城的Neo 19自2001年第四季開幕，去年第三季時已傳出Neo 19的房東宏泰建設不再續約，業主建鑫開發董事長王超立當時透過幕僚回應，還在洽談續約問題 ，但也坦言「續約機會不大」。

而現狀是Neo 19在2023年元旦起撤出信義商圈，但館內像是NIKE、健身工場、全家便利超商、Barcode等部分品牌依然留著營業，應該是品牌合約尚未到期之故。

信義商圈另一頭，統一集團日前也在年底公告，代子公司統上開發建設公告，已取得誠品信義店不動產使用權資產，統上開發為統一100%持有子公司，未來該大樓將完全由統一集團掌控。雖然統一表示，誠品仍在租期中，租約還在有效期限內。但此舉等於也宣告，2023年誠品信義店租約到期後，終將告別現有據點。

Google Map上顯示Neo 19「已歇業」。圖／摘自Google Map
Google Map上顯示Neo 19「已歇業」。圖／摘自Google Map

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