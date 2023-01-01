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影／元旦假期麗寶樂園遊客多 熊大的麗寶小鎮現人潮

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
麗寶樂園今天遊客多，新開園的熊大的麗寶小鎮出現人潮。圖／麗寶樂園渡假區提供
麗寶樂園今天遊客多，新開園的熊大的麗寶小鎮出現人潮。圖／麗寶樂園渡假區提供

今天是元旦假期，許多遊樂園出現人潮，麗寶樂園渡假區今天有許多家庭遊客，剛開園的「熊大的麗寶小鎮」也出現人潮，小朋友興奮玩互動體驗裝置，家長逛商品圈。

麗寶樂園渡假區今天一早就有許多遊客全家出動，體驗全球唯一「熊大的麗寶小鎮」，內有LINE FRIENDS明星七大主題沈浸式互動體驗裝置，互動遊戲讓小朋友覺得新奇有趣。

熊大的麗寶小鎮內有座莎莉雕像的「許願噴水」，今天是元旦，吸引許多遊客對著許願池許願抽籤，將硬幣丟入許願池中，池中就會出現各種好運籤詩有事業、愛情、財運或學業的祝福。

熊大鎮長的「祈願花火區」也亮點，將願望藉由繽紛燦爛的數位煙火傳送綻放在小鎮內的夜空中，是全家人喜愛的互動區之一，對著螢幕掃QR CODE，寫下心願祝福，就會投影在全頻大螢幕上 ，還可以同步轉發給Line 上好友群組，成為有個人特色的新年祝福貼圖。

熊大的麗寶小鎮內有超Q熊大、兔兔雞蛋糕，熊大造型的爆米花桶也受歡迎，熊大、兔兔限定周邊商品，吸引家長購買。

今天是元旦期假，麗寶樂園遊客多，新開園的熊大的麗寶小鎮出現人潮。圖／麗寶樂園渡假區提供
今天是元旦期假，麗寶樂園遊客多，新開園的熊大的麗寶小鎮出現人潮。圖／麗寶樂園渡假區提供

熊大 麗寶樂園 兔兔

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