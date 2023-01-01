疫後業者推「旅行號」大禮盒 搶攻春節送禮市場

今年農曆春節早，不少企業、消費者提早採購新年送禮禮盒，台中知名糕餅店推出多款應景禮盒，不過，因應原物料與人工成本上揚，不少伴手禮今年也調漲售價，平均調幅約5%。

「丰丹」推出「旅行號」大禮盒，盒形採六角大圓形，180度角的高飛熱氣球，可以遠眺前方，可以高飛，好像真的乘坐熱氣球去旅行，令人有種寬闊舒適之感。

丰丹嚴選本舖創辦人陳蓓梅說，疫情趨緩，各國朝解封之路前進，多數人都有種想飛，想去遠方旅行的期盼，「旅行號」的誕生正是因由而起；另一想法則是感謝和分享，期望透過「旅行號」與所愛分享世界的美好，感謝每個讓自己生命更豐富充沛的人。

「旅行號」集結丰丹六款經典產品，包括松子茶酥、幸福Q餅、桂圓南棗核桃糕、純手工餅乾，以及鳳梨酥等，今年限量500盒，推出後已陸續接獲企業訂購，目前被訂購200多盒，還有廠商一口氣訂購40多盒。

百年漢餅品牌舊振南，今年推出全新設計款「咬春福袋」，以喜悅紅搭配永恆藍，展現品牌「喜悅、信任」的精神；而硬挺兼具的細緻提袋設計，裝入精選多款麻粩及應景的甜蜜零嘴，隱含甘福滿載的吉祥意涵，頗受消費者好評。

舊振南也推出「果菓禮盒—茂谷酥」，有「大吉大利」美好意涵；「金玉滿堂禮盒」則包羅多款綜合麻粩，全新口味的莓果粩，搭配蔓越莓、洛神花及酸甜草莓淋醬點綴其中，清甜莓果香氣加上酥香口感，記憶感滿點。

舊振南董事長李雄慶說，節慶市場買氣回升，預估今年春節檔期，銷售可較去年成長近3成。實體門市有加碼滿額贈活動，消費達門檻即有機會獲得「揚眉兔氣春福窗花」、精緻紅包袋及春節應景甜點「棗枝」，數量有限，送完為止。

法布甜今年則推出10款禮盒，除經典愛馬仕禮盒，其他皮革製禮盒吃完都能再利用，富有巧思，還有燈籠禮盒也非常應景，價格介於500元至2380元不等。另外，今年祭出新品「肉鬆麻糬餅」，外盒以「發」字為主題設計，適合用來送客戶祝發財。

法布甜執行長張淑卿表示，今年主打滿額贈，官網訂購滿1800元贈金磚禮盒、滿3600元送法布甜冰霸杯、滿6800元送16吋行李箱，送完為止。1月16日前官網下單，最低1盒即可享免運費，讓送禮更方便。 百年餅舖舊振南推出多款禮盒，其中以700至1000元的禮盒最受歡迎。記者余采瀅／攝影 台中知名糕餅店「丰丹」，趁勢推出「旅行號」大禮盒，結集六款經典禮盒，搶攻年節送禮市場。記者余采瀅／攝影

商品推薦