OKmart搶攻跨年商機！「五香茶葉蛋」限時第2件8元、指定咖啡買2送2

迎接2023跨年盛會，OKmart台北信義商圈門市加碼備貨5倍，「OKmove行動超商」也前往台北信義商圈門市駐點，現場販售現煮咖啡、蛋塔外，更開設「OK新春福袋專區」，讓消費者一起開運試手氣，有機會帶走GIA 1克拉鑽石項鍊。此外，OKCAFE即日起至2023年1月3日於全台850間門市推出大杯莊園級美式咖啡、拿鐵同品項買2送2；原價10元的「五香茶葉蛋」即日起至2023年1月6日來店消費、繳費、網購寄取件，結帳即享第2顆8元優惠。

因應提早到來的農曆春節，「OKmove行動超商」開設「OK新春福袋專區」，百元福袋內含6項食飲品，共有5種組合，商品價值超過百元，另含刮刮卡一張。最大獎為亞帝芬奇「怦然心動GIA-1克拉心型鑽石項鍊」，另外還有TOKUYO Mini玩美椅PLUS按摩沙發、東芝43吋4K HDR液晶電視、國際牌除濕機等日系電器大獎，活動獎品總價值超過千萬元。

OKCAFE即日起至2023年1月3日推出跨年限定優惠，除了全台850間門市的大杯莊園級美式咖啡、拿鐵同品項買2送2之外，OKmall雲端商城也推出大杯莊園級美式咖啡、拿鐵同品項買10送10，再送2,022點會員點數的跨年優惠；OKCAFE冬季限定的「經典阿華田」、「阿華田拿鐵」可享限時單杯7折優惠。

跨年連假OKmart推出「玉兔迎春好OK」主題優惠活動，多款大包裝零食及熱銷款飲品第2件6折起，包括「波的多蚵仔煎派對包」、「華元波的多洋芋片－鹽之花風味」、「可樂果古早味」、「可樂果原味」、「卡迪那德州薯條茄汁」等大包裝派對系零食；雪碧汽水原味、可口可樂、蘋果西打等多款汽水也享有第2件8折起的新年限時優惠。

針對跨年夜低溫抗寒，OKmart也準備獨家肖像IP暖暖包，結合當紅卡通肖像super wings、韓國爆紅《淘氣小企鵝》，推出「貝比薇莎super wings暖暖包」與「貝比薇莎pororo暖暖包」，即日起至2023年2月8日使用OK Point 1,000點可享55元優惠價。 OKCAFE即日起至2023年1月3日推出跨年限定優惠，全台850間門市的大杯莊園級美式咖啡、拿鐵同品項買2送2；OKmall雲端商城也推出大杯莊園級美式咖啡、拿鐵同品項買10送10，再送2,022點會員點數的跨年優惠。圖／OKmart提供 貝比薇莎super wings暖暖包3入裝，即日起至2023年2月8日使用OK Point 1,000點可享55元優惠價。圖／OKmart提供 迎接2023跨年盛會，OKmart「OKmove行動超商」前往台北信義商圈門市駐點，現場販售現煮咖啡、蛋塔外，更開設「OK新春福袋專區」。圖／OKmart提供 OKCAFE即日起至2023年1月3日推出跨年限定優惠，全台850間門市的大杯莊園級美式咖啡、拿鐵同品項買2送2；OKmall雲端商城也推出大杯莊園級美式咖啡、拿鐵同品項買10送10，再送2,022點會員點數的跨年優惠。圖／OKmart提供 貝比薇莎Pororo暖暖包3入裝，即日起至2023年2月8日使用OK Point 1,000點可享55元優惠價。圖／OKmart提供 OKmart即日起至2023年1月6日來店消費、繳費、網購寄取件，結帳即享原價10元的「五香茶葉蛋」第2顆8元優惠。圖／OKmart提供

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