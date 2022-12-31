楊紫瓊同款！RICHARD MILLE春節推薦腕表 金、紅開運
再過不到一個月即將就要迎接2023的農曆新年。頂級鐘表品牌RICHARD MILLE因而推薦了多款金色或紅色表款，為新的2023農曆兔年，預祝一段珍稀的美麗時光。
RM 037紅金鑲鑽腕表特別為喜愛鑽石的女士所推薦，纖細的玫瑰金表殼上鑲嵌以滿滿鑽石，同時開放式的面盤更可欣賞由瑞士Les Breuleux機芯設計師打造的CRMA1機芯。最貼心的是，再也不必擔心美美的指甲在拉出表冠調整時間被刮傷：只要按下10點鐘方向按鈕可快速調整大日期，按下4點鐘方向按鈕就可切換功能，此時再轉動表冠，就可設定時間或上鍊，堪稱「美甲友善」首選，也是一款足供365天每日配戴、手上的時光珠寶。
對男士而言，RM 47陀飛輪腕表與RM 67-02超薄自動上鍊腕表，則展現了微型工藝或複雜機芯的各自收藏賞玩樂趣；前者是品牌與由F1賽車名人Fernando Alonso一同打造，從日本傳說「忠臣藏」中得到啟發，打造出一只武士風格的陀飛輪，展現了日本武士的甲冑之美。
RM 67-02超薄自動上鍊腕表則以超薄的CRMA7 機芯為特色，加上超輕量化、高彩的TPT®碳纖維紅色表殼搭配白金自動盤，過去相似款式曾為全世界多個運動傑出好手包含滑雪運動員Alexis Pinturault、拉力賽車手Sébastien Ogier，而這一只Alexander Zverev聯名款則是與網球好手Alexander Zverev聯名，黑色的碳纖維表殼搭配醒目的紅色表帶以及紅色的表殼中層，「紅水、黑大辦」，開運一整年！
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