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楊紫瓊同款！RICHARD MILLE春節推薦腕表 金、紅開運

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
身為武士道的愛好者，RICHARD MILLE的品牌好友、F1賽車明星Fernando Alonso，是催生表款的重要舵手。圖 / RICHARD MILLE提供
身為武士道的愛好者，RICHARD MILLE的品牌好友、F1賽車明星Fernando Alonso，是催生表款的重要舵手。圖 / RICHARD MILLE提供

再過不到一個月即將就要迎接2023的農曆新年。頂級鐘表品牌RICHARD MILLE因而推薦了多款金色或紅色表款，為新的2023農曆兔年，預祝一段珍稀的美麗時光。

RM 037紅金鑲鑽腕表特別為喜愛鑽石的女士所推薦，纖細的玫瑰金表殼上鑲嵌以滿滿鑽石，同時開放式的面盤更可欣賞由瑞士Les Breuleux機芯設計師打造的CRMA1機芯。最貼心的是，再也不必擔心美美的指甲在拉出表冠調整時間被刮傷：只要按下10點鐘方向按鈕可快速調整大日期，按下4點鐘方向按鈕就可切換功能，此時再轉動表冠，就可設定時間或上鍊，堪稱「美甲友善」首選，也是一款足供365天每日配戴、手上的時光珠寶。

對男士而言，RM 47陀飛輪腕表與RM 67-02超薄自動上鍊腕表，則展現了微型工藝或複雜機芯的各自收藏賞玩樂趣；前者是品牌與由F1賽車名人Fernando Alonso一同打造，從日本傳說「忠臣藏」中得到啟發，打造出一只武士風格的陀飛輪，展現了日本武士的甲冑之美。

RM 67-02超薄自動上鍊腕表則以超薄的CRMA7 機芯為特色，加上超輕量化、高彩的TPT®碳纖維紅色表殼搭配白金自動盤，過去相似款式曾為全世界多個運動傑出好手包含滑雪運動員Alexis Pinturault、拉力賽車手Sébastien Ogier，而這一只Alexander Zverev聯名款則是與網球好手Alexander Zverev聯名，黑色的碳纖維表殼搭配醒目的紅色表帶以及紅色的表殼中層，「紅水、黑大辦」，開運一整年！

RM 67-02超薄自動上鍊腕表Alexander Zverev聯名款，價格店洽。圖／RICHARD MILLE提供
RM 67-02超薄自動上鍊腕表Alexander Zverev聯名款，價格店洽。圖／RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE RM 47陀飛輪腕表，全球限量75只，價格店洽。圖 / RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE RM 47陀飛輪腕表，全球限量75只，價格店洽。圖 / RICHARD MILLE提供
RM 037紅金鑲鑽腕表，價格店洽。圖／RICHARD MILLE提供
RM 037紅金鑲鑽腕表，價格店洽。圖／RICHARD MILLE提供
融合精雕、細膩手工繪製與武士家紋的RM 47陀飛輪腕表，是一次東方美學的工藝總成。圖 / RICHARD MILLE提供
融合精雕、細膩手工繪製與武士家紋的RM 47陀飛輪腕表，是一次東方美學的工藝總成。圖 / RICHARD MILLE提供
甫被TIME時代雜誌評選為「年度偶像（Icon of the year）」的楊紫瓊，手上便配戴了RM 037腕表，展現自信與氣場。圖／翻攝自 IG @ richardmille（合成圖）
甫被TIME時代雜誌評選為「年度偶像（Icon of the year）」的楊紫瓊，手上便配戴了RM 037腕表，展現自信與氣場。圖／翻攝自 IG @ richardmille（合成圖）
RICHARD MILLE品牌好友、網球選手Sebastian Korda便曾戴上了RM 67-02超薄自動上鍊腕表Alexander Zverev聯名款。圖／RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE品牌好友、網球選手Sebastian Korda便曾戴上了RM 67-02超薄自動上鍊腕表Alexander Zverev聯名款。圖／RICHARD MILLE提供

腕表 鑽石 日本

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