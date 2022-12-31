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鄧師傅功夫年菜 60道佳餚自由選搭、自煮玩味
高雄「鄧師傅功夫菜」今年推出60道年菜創意料理，消費者可隨喜好自由搭配，為自己「辦」出一桌澎湃佳餚，其中「鄧師傅功夫年菜套組」今年更獲家樂福評比為「銅饌獎」，美味實至名歸。
擁有40年餐飲經驗的鄧師傅表示，疫情逐步解封，明年農曆年希望能像兔子一樣「鄧」（蹬）出新氣象，今年鄧師傅年菜除有標準組合，還開發出不少新菜色，像以雲林究好豬為原物料推出的「叉燒霸王骨」及以和光蝦的鮮甜所做成的「鮮蝦酒席白菜等，都是結合在地優良食材及功夫手藝的好料。
另採用鹿野雞製成的「道口燒雞」，與金華火腿、北京烤鴨齊名；酒漬橙香紅龜粿則經典不失新意。冰糖雪梨燉銀耳；酒釀桂圓紫米卷 、杭菊紅棗燉銀耳、杏汁燉木瓜等甜品，都可自由選搭。
近年受疫情激發，年菜宅配市場大發利市，鄧師傅功夫年菜菜色多，推出自由配搭的選購方式，很受市場喜愛。「鄧師傅」指出，60道菜色，大小家庭能考量適合的分量任意搭配，變化出無限年菜組合，為讓消費者過好年，今年年菜維持「凍漲」，明年1月起陸續宅配出貨，消費者在家複熱，就能吃到熱騰騰的年夜飯。
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