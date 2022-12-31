快訊

蔡培慧擬再戰南投立委補選 將成賴清德黨主席第一戰？

迎接2023！Google搜尋「跨年」關鍵字 出現慶祝特效

美國傳奇主播一姊芭芭拉．華特斯辭世 享壽93歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全台唯一「機場膠囊旅館」重返桃機！住一晚1,080元起

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
提供不同類型旅人，床位分為上下舖單人床、舒適雙人床位、舒適三人房及舒適四人房。圖／小鹿文娛提供
提供不同類型旅人，床位分為上下舖單人床、舒適雙人床位、舒適三人房及舒適四人房。圖／小鹿文娛提供

疫情趨緩、國境重啟，不僅國人搶出國，來台觀光的國外旅客也呈直線成長，全台唯一機場膠囊旅館即起宣布重新開放。這是位於桃園機場旁的「町·草休行館」，曾榮獲德國紅點設計獎Red Dot Design Award、New York Design Awards等多項設計大獎，揉合西方底蘊與台灣茶文化，2023年1年1月重啟並試營運，每晚1,080元起，搭乘紅眼班機的旅客將不必在機場苦等。

有別於一般膠囊旅館的簡單印象，CHO STAY 町·草休行館以「台灣茶」為設計理念，草、休兩字即是「茶」的拆解，取其短暫、休息片刻的意涵。坐落在台灣與世界的接口，包容著來自世界各地的旅客，一同細細品味旅程的回甘記憶。

為呼應「茶」的主題，旅館所屬的小鹿文娛集團邀請以台灣茶聞名的「台茶舍」合作，打造一系列「五感茶體驗」。空間以木質調與淡綠色為主，並揉入台灣茶元素，點綴空間的趣味性，行館中還瀰漫著淡淡的茶香，並且提供品茗體驗，從視覺、味覺、睡眠到呼吸都是「茶」，貫穿整個旅館。

「CHO STAY 町·草休行館」床位分為上下舖單人床、雙人床位、三人房及四人房，公共衛浴男女分開使用，館內提供在地品牌「茶籽堂」盥洗用品，以及dyson吹風機，另外也備有毛巾、充電線、行李鎖等供旅人隨時租用。

官網：https://www.chostay.com/

地點：機場捷運線、第二航廈站南側5樓（3樓出境大廳往5樓南側商場）

電話：03-383-4683

舒適的公共衛浴，提供茶籽堂盥洗用品及dyson吹風機，備有毛巾、充電線、行李鎖等供租用。圖／小鹿文娛提供
舒適的公共衛浴，提供茶籽堂盥洗用品及dyson吹風機，備有毛巾、充電線、行李鎖等供租用。圖／小鹿文娛提供
提供不同類型旅人，床位分為上下舖單人床、舒適雙人床位、舒適三人房及舒適四人房。圖／小鹿文娛提供
提供不同類型旅人，床位分為上下舖單人床、舒適雙人床位、舒適三人房及舒適四人房。圖／小鹿文娛提供
揉合中西文化底蘊，提供旅人適合休憩與放鬆的場域。圖／小鹿文娛提供
揉合中西文化底蘊，提供旅人適合休憩與放鬆的場域。圖／小鹿文娛提供

桃園機場 住宿

延伸閱讀

唾液PCR不準？王必勝：桃機有經驗 準確度沒問題

影／拆松機有規畫 吳怡農：配合桃機第三跑道完工

吳怡農喊遷⋯他問松山機場「惹到誰？」 網笑：擋到這群人財路

松機遷移遭疑做不到 吳怡農：批評要有建設性

相關新聞

貓奴必住！「黃阿瑪」走進趣淘漫旅 主題房限量開賣

貓奴們看過來！凱撒飯店連鎖旗下趣淘漫旅台南，首度攜手擁有百萬粉絲的人氣 IP「黃阿瑪的後宮生活」，打造6款不同主題設計的...

連鎖漲價又一家！三商巧福喊話：懇請繼續支持

繼速食連鎖業者麥當勞、肯德基、漢堡王接連喊漲之後，連鎖牛肉麵「三商巧福」也撐不住要漲價了。網友去店用餐時，發現店內張貼的...

元旦住宿清境 可到鳶峰星空劇場觀察月球、土星環

鳶峰遊客中心星空劇場12月7日落成，成為合歡山暗空公園遊客專屬設施，元旦起開放遊客體驗。南投縣政府和清境觀光協會合作，安...

影／萌翻2022最後一天！熊大的麗寶小鎮粉絲湧人潮

今天是2022年最後一天，麗寶樂園今晚有跨年演唱會，白天遊客逛「熊大的麗寶小鎮」，預約場次熱鬧滾滾，樂園預估今天總人數上...

全台唯一「機場膠囊旅館」重返桃機！住一晚1,080元起

疫情趨緩、國境重啟，不僅國人搶出國，來台觀光的國外旅客也呈直線成長，全台唯一機場膠囊旅館即起宣布重新開放。這是位於桃園機...

迎兔年 乾杯！盤點各飯店的「微醺時刻」

兔年歡躍來報到，想要怎麼開展這一年？不少飯店主打各式微醺專案，先敬新的一年，祝福自己、歡慶未來。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。