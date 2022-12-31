全台唯一「機場膠囊旅館」重返桃機！住一晚1,080元起
疫情趨緩、國境重啟，不僅國人搶出國，來台觀光的國外旅客也呈直線成長，全台唯一機場膠囊旅館即起宣布重新開放。這是位於桃園機場旁的「町·草休行館」，曾榮獲德國紅點設計獎Red Dot Design Award、New York Design Awards等多項設計大獎，揉合西方底蘊與台灣茶文化，2023年1年1月重啟並試營運，每晚1,080元起，搭乘紅眼班機的旅客將不必在機場苦等。
有別於一般膠囊旅館的簡單印象，CHO STAY 町·草休行館以「台灣茶」為設計理念，草、休兩字即是「茶」的拆解，取其短暫、休息片刻的意涵。坐落在台灣與世界的接口，包容著來自世界各地的旅客，一同細細品味旅程的回甘記憶。
為呼應「茶」的主題，旅館所屬的小鹿文娛集團邀請以台灣茶聞名的「台茶舍」合作，打造一系列「五感茶體驗」。空間以木質調與淡綠色為主，並揉入台灣茶元素，點綴空間的趣味性，行館中還瀰漫著淡淡的茶香，並且提供品茗體驗，從視覺、味覺、睡眠到呼吸都是「茶」，貫穿整個旅館。
「CHO STAY 町·草休行館」床位分為上下舖單人床、雙人床位、三人房及四人房，公共衛浴男女分開使用，館內提供在地品牌「茶籽堂」盥洗用品，以及dyson吹風機，另外也備有毛巾、充電線、行李鎖等供旅人隨時租用。
地點：機場捷運線、第二航廈站南側5樓（3樓出境大廳往5樓南側商場）
電話：03-383-4683
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