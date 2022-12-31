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貓奴必住！「黃阿瑪」走進趣淘漫旅 主題房限量開賣

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
黃阿瑪來趣淘─豪華客房。圖／趣淘漫旅台南提供
黃阿瑪來趣淘─豪華客房。圖／趣淘漫旅台南提供

貓奴們看過來！凱撒飯店連鎖旗下趣淘漫旅台南，首度攜手擁有百萬粉絲的人氣 IP「黃阿瑪的後宮生活」，打造6款不同主題設計的「黃阿瑪來趣淘」主題房，從飯店大廳到主題房內，都有黃阿瑪及後宮貓咪的可愛蹤跡。主題房每日限量6間，即日起開賣，專案入住加贈「黃阿瑪來趣淘」主題房禮包，內含只送不賣的黃阿瑪款眼罩及黃阿瑪周邊商品，雙人入住6,999元起。

全台唯一冒險主題飯店趣淘漫旅台南，以黃阿瑪來趣淘(取台語「玩耍」的諧音)為

發想，推出2種房型，打造出6間不同的限量主題房。此外，因應現代人飼養毛小孩的比例大增，台南趣淘漫旅也將於2023年1月1日起，開放部份客房打造為寵物友善住宿，提供毛主人及寵物一同入住。

「黃阿瑪來趣淘」主題房即日起開放銷售，入住即贈黃阿瑪主題房禮包，內含只送不賣的主題房限定阿瑪款眼罩、雲端阿瑪帆布袋及阿瑪坐姿娃娃/後宮打不倒棒球娃娃(隨機贈送一款)；入住「黃阿瑪來趣淘」逗陣套房，再加贈主題房限定Socles款眼罩。

主題房開放入住至6月30日，雙人入住豪華客房6,999元起、逗陣套房9,999元起，主題房每日限量6間；專案另含自助早餐兩客、趣淘限定冒險活動6項暢玩(自由落體/翱翔漫旅/高空漫步/攀登競技/光束任務/全館解謎)。

黃阿瑪來趣淘─逗陣套房客廳。圖／趣淘漫旅台南提供
黃阿瑪來趣淘─逗陣套房客廳。圖／趣淘漫旅台南提供
黃阿瑪來趣淘主題房禮包，內含只送不賣的 主題房限定商品、阿瑪款眼罩及黃阿瑪周邊商品等好禮，套房再加贈Socles款眼罩 。圖／趣淘漫旅台南提供
黃阿瑪來趣淘主題房禮包，內含只送不賣的 主題房限定商品、阿瑪款眼罩及黃阿瑪周邊商品等好禮，套房再加贈Socles款眼罩 。圖／趣淘漫旅台南提供

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