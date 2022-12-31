迎兔年 乾杯！盤點各飯店的「微醺時刻」

兔年歡躍來報到，想要怎麼開展這一年？不少飯店主打各式微醺專案，先敬新的一年，祝福自己、歡慶未來。

當武俠小說裡的神鵰俠侶、童話中的愛麗絲仙境、魔法世界的哈利波特，或是歷史故事的三國演義，都化身為杯中物，能想像箇中滋味嗎？台北遠東香格里拉馬可波羅酒廊，以迷人高樓城市美景與創意調酒聞名，全新一季推出「馬可波羅藏書閣」系列創作調酒，就用食材、香氣、特色基酒激盪出8種代表著東西神話、童話與名著等全新風味特調，十分有趣。

例如「哈利波特」就引用故事中一款聚合藥水（Polyjuice Potion），喝下就可以變成另一個人，調酒師以迷迭香琴酒為底，加入黃夏翠絲利口酒、聖潔曼利口酒、接骨木糖漿、檸檬汁，新鮮迷迭香代替化身後的頭髮，開啟魔法世界；「三國演義」以成熟的威士忌加上嗆辣的高粱，代表三國時期的政治軍事鬥爭及各種社會矛盾的滲透與轉化，淡淡梅子香氣迴盪，最後加入些許香蕉與花椒的自製酸，衝突又和諧地訴說著經典流傳的歷史故事。

兔年最新酒吧在台北圓山飯店，日前於東密道開啟全新的「覓到酒吧」，東密道也首度於夜間開放。凡持「覓到酒吧入場手環」，便可於開放時段走訪密道、祕境花園、孔二故居，回程還可憑原券折抵消費，在微醺中回味歷史。酒吧中也納入「國宴酒」與「國宴食」，像是圓山老招牌、蔣夫人最愛的「滬式烤麩」，還有鎮店之寶、國宴席間的素鵝等。

微醺想住一晚也無妨。擁有「美術館飯店」之稱的神旺商務酒店，獨家與金車噶瑪蘭單一麥芽威士忌合作，推出一泊一食的「都市醉療癒」住房專案，雙人入住4,700元起，即日起訂房、於2023年1月3日入住，即享噶瑪蘭珍選系列威士忌二擇一，入住時刻盡享微醺美好。此外，另有「2023FUN寒假趣」住房專案，同行兒童2位可享免費入住、免費加床服務，以及早餐、台北兒童新樂園及台北市雙層觀光巴士一日票等超值好禮，1月3日至2月28日入住，專案價每晚6,900元起。

老爺會館則攜手Another.Eatery小餐館，揪旅人一起到酒吧小酌，享受旅行的寧靜與放鬆。即日起至2023年2月28日大人限定的「微醺時刻」住房專案，雙人成行平日每晚2,299元起，除贈聯名調酒及經典調酒外，另附佐酒小食三選一（鹹酥雞、薯條、薯片），再享翌日早餐買一送一優惠。

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台北遠東香格里拉馬可波羅藏書閣特調─三國演義。圖／台北遠東香格里拉提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 台北遠東香格里拉馬可波羅藏書閣特調─哈利波特。圖／台北遠東香格里拉提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 神旺商務酒店推出一泊一食的「都市醉療癒」住房專案，雙人入住4,700元起，再贈噶瑪蘭珍選系列威士忌二擇一。圖／神旺商務酒店提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 覓到酒吧全新開放。圖／圓山大飯店提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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