連鎖漲價又一家！三商巧福喊話：懇請繼續支持

繼速食連鎖業者麥當勞、肯德基、漢堡王接連喊漲之後，連鎖牛肉麵「三商巧福」也撐不住要漲價了。網友去店用餐時，發現店內張貼的公告指出，「親愛的顧客，因應原物料持續上漲，自2023/1/6起，部分商品售價略有調整。」但公告內容並未表明即將調漲的品項與價格，記者去電未果。公告文末則不忘向顧客喊話，「敬請見諒，懇請繼續支持。」

這篇公告經網友張貼在ptt後，引爆討論話題。原po表示，「今年3、4月時，飲料換小菜的品項就已經要貼錢，算是變相漲價，這樣三商巧福還能保住便宜牛肉麵的地位嗎？有沒有掛？」網友紛紛留言指出，「再漲就一堆比他便宜的了吧」，「沒差啊繼續漲，現在一份套餐170，我看你還要漲多少」，「漲了又漲太扯」。也有人認為，「沒差，榨菜吃回本」。

三商巧福前身是成立於1983年的三商速簡餐廳，是台灣第一家台式料理速食餐廳，39年來已站穩台灣最大牛肉麵連鎖店，近年更進軍中國、日本市場。

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