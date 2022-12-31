「一個人經濟」正夯！ 一人吃鴨、吃燒肉 還有個人年菜套餐
全球單身人口不斷增長，「一個人」商機無限，築間餐飲集團看好單人燒肉商機，推出品牌「燒肉Smile」，主打一人燒肉套餐，目前在全台已開設16家分店。台中以火焰烤鴨聞名的「柴火火焰烤鴨餐館」，也打造外帶新品牌「鴨棧」，並推出「一個人吃鴨」套餐。 寬心園蔬食料理春節首推「個人年菜套餐」，讓一個人在外地過年，也能感受到過年的溫暖。
築間餐飲集團旗下的「燒肉Smile」，空間打造日式風格，設計單人座位及2至4人座位，有專屬個人烤爐座位設計，嵌合套餐的桌面，單人也能輕鬆開烤。菜單主食有板腱牛、豚梅花、伊比利豬，還有頂級的A5和牛等多種肉品，還有自助野菜吃到飽，沙拉醬料任您選，搭配燒肉，清爽無負擔。
燒肉Smile台中市政店12月剛開幕，看好跨年連假3天商機，12月30日至1月1日推出限定優惠，凡消費套餐，即抽帝王蟹腳、野生龍蝦、特選A5和牛、伊比利豚、特上選牛舌、牛橫膈膜、巨無霸大草蝦等15個品項，超過400個，即刮即中的免費加菜活動，用美食迎接新的一年。
年節將近，有許多人堅守工作崗位，無法返家過年，寬心園蔬食料理今年除夕至初二，特別推出「個人外帶年菜套餐」，主餐有百菇松露飯、三杯猴菇、百花爭艷等美食，讓一個人在外地過年，也能感受到過年的溫暖。
疫情延燒3年來，打亂不少餐廳的展店計畫，消費習慣也出現大變革，有餐廳業者順應時勢推出外帶烤鴨店「鴨棧」，首家店位於台中市北區健行路、中清路口。執行長洪克良表示，「鴨棧」堅持用櫻桃鴨，不過，外帶櫻桃鴨要做到涼了一樣好吃，成了他最大課題。
「研發兩年來，我們丟掉了四、五百隻鴨。」洪克良說，「我們把所有想得到的方法全都試烤一遍，一遍遍記錄下來，記錄的筆記本多到可以出書，真的是有招試到沒招，連做夢都夢到在烤鴨。」
洪克良說，抱著再不行就放棄的心情，做最後一次試烤時，他突發奇想，打破過往對烤鴨的認知，調整溫度與麥芽糖醋水的比例，烤鴨一出爐，激動得快落淚，這個顏色就對了。
「鴨棧」推出七款「一鴨三吃」套餐組合，除了包含經典的片皮鴨外，還有塔香、香辣干鍋、鹽酥鴨架三選一；酸筍絲、紫芋米粉鴨架湯及厚功鴨架粥三選一等選項。特別的是，店內還推出「一個人吃鴨」套餐，即使單身族也能輕鬆品嘗烤鴨美味。
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（上） 白羊感情精彩、巨蟹工作順利
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（下） 天蠍職場地位提升、摩羯脫單機會高
✨ 2023年12星座財運「最旺、最窮」排行出爐！獅子恐由富轉貧、白羊薪資有成長
✨ 2023年12星座感情運「最好、最壞」出爐！摩羯感到幸福 天蠍波動激烈
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言