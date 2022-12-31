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「一個人經濟」正夯！ 一人吃鴨、吃燒肉 還有個人年菜套餐

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
寬心園蔬食料理春節首推「個人年菜套餐」，讓一個人在外地過年，也能感受到過年的溫暖。圖／ 寬心園提供
寬心園蔬食料理春節首推「個人年菜套餐」，讓一個人在外地過年，也能感受到過年的溫暖。圖／ 寬心園提供

全球單身人口不斷增長，「一個人」商機無限，築間餐飲集團看好單人燒肉商機，推出品牌「燒肉Smile」，主打一人燒肉套餐，目前在全台已開設16家分店。台中以火焰烤鴨聞名的「柴火火焰烤鴨餐館」，也打造外帶新品牌「鴨棧」，並推出「一個人吃鴨」套餐。 寬心園蔬食料理春節首推「個人年菜套餐」，讓一個人在外地過年，也能感受到過年的溫暖。

築間餐飲集團旗下的「燒肉Smile」，空間打造日式風格，設計單人座位及2至4人座位，有專屬個人烤爐座位設計，嵌合套餐的桌面，單人也能輕鬆開烤。菜單主食有板腱牛、豚梅花、伊比利豬，還有頂級的A5和牛等多種肉品，還有自助野菜吃到飽，沙拉醬料任您選，搭配燒肉，清爽無負擔。

燒肉Smile台中市政店12月剛開幕，看好跨年連假3天商機，12月30日至1月1日推出限定優惠，凡消費套餐，即抽帝王蟹腳、野生龍蝦、特選A5和牛、伊比利豚、特上選牛舌、牛橫膈膜、巨無霸大草蝦等15個品項，超過400個，即刮即中的免費加菜活動，用美食迎接新的一年。

年節將近，有許多人堅守工作崗位，無法返家過年，寬心園蔬食料理今年除夕至初二，特別推出「個人外帶年菜套餐」，主餐有百菇松露飯、三杯猴菇、百花爭艷等美食，讓一個人在外地過年，也能感受到過年的溫暖。

疫情延燒3年來，打亂不少餐廳的展店計畫，消費習慣也出現大變革，有餐廳業者順應時勢推出外帶烤鴨店「鴨棧」，首家店位於台中市北區健行路、中清路口。執行長洪克良表示，「鴨棧」堅持用櫻桃鴨，不過，外帶櫻桃鴨要做到涼了一樣好吃，成了他最大課題。

「研發兩年來，我們丟掉了四、五百隻鴨。」洪克良說，「我們把所有想得到的方法全都試烤一遍，一遍遍記錄下來，記錄的筆記本多到可以出書，真的是有招試到沒招，連做夢都夢到在烤鴨。」

洪克良說，抱著再不行就放棄的心情，做最後一次試烤時，他突發奇想，打破過往對烤鴨的認知，調整溫度與麥芽糖醋水的比例，烤鴨一出爐，激動得快落淚，這個顏色就對了。

「鴨棧」推出七款「一鴨三吃」套餐組合，除了包含經典的片皮鴨外，還有塔香、香辣干鍋、鹽酥鴨架三選一；酸筍絲、紫芋米粉鴨架湯及厚功鴨架粥三選一等選項。特別的是，店內還推出「一個人吃鴨」套餐，即使單身族也能輕鬆品嘗烤鴨美味。

疫情下改變消費習慣，台中以火焰烤鴨聞名的「柴火火焰烤鴨餐館」，推出外帶新品牌「鴨棧」。圖／鴨棧提供
疫情下改變消費習慣，台中以火焰烤鴨聞名的「柴火火焰烤鴨餐館」，推出外帶新品牌「鴨棧」。圖／鴨棧提供
築間餐飲集團旗下的「燒肉Smile」，空間打造日式風格，有專屬個人烤爐座位設計，嵌合套餐的桌面，單人也能輕鬆開烤。圖／築間餐飲集團提供
築間餐飲集團旗下的「燒肉Smile」，空間打造日式風格，有專屬個人烤爐座位設計，嵌合套餐的桌面，單人也能輕鬆開烤。圖／築間餐飲集團提供
外帶烤鴨店「鴨棧」堅持用櫻桃鴨，業者研發兩年來，丟掉了四、五百隻鴨，就是要讓櫻桃鴨在冷了之後依然美味。圖／鴨棧提供
外帶烤鴨店「鴨棧」堅持用櫻桃鴨，業者研發兩年來，丟掉了四、五百隻鴨，就是要讓櫻桃鴨在冷了之後依然美味。圖／鴨棧提供

套餐 烤鴨 餐廳

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