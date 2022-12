2022總回顧！5精品影片超吸睛 GUCCI、ROLEX全上榜！

2022年即將過去,你有什麼願望來不及達成、又對來年有什麼期許?精品產業一向帶給人美好想像,且來回顧5只2022年推出的時尚精品或鐘錶珠寶的短影片,他們可能展現了另類幽默、對奢侈經典的致敬、或是時髦姿態的展示,快來跟我們一起回顧吧!

ㄧ、滿島光加持 GUCCI潮玩神話曬經典

為了向品牌經典的竹節包致意,GUCCI今年曾邀請滿島光、妻木夫聰主演,將日本傳說「竹取物語」改編為現代短影片「kaguya by GUCCI」,視覺無敵華麗,大玩時光穿梭。值得一提的是,劇中並有年輕藝術家山田葵出演,而滿島光和山田葵更在11月上檔的Netflix熱播日劇《初戀》中大演對手戲,也讓這只原本已經令人目不轉精的時尚短片、更添重溫意義。

二、流暢運鏡、名人加持 Burberry分享節慶歡樂能量

每年年底的節慶是西方人的長假,英倫時尚品牌Burberry在11月釋出的節慶影片The Night Before邀請到夏奇拉(Shakira)與曾獲葛萊美「最佳世界音樂專輯」的伯納男孩(Burna Boy)一同演出,不到1分鐘(實際為59)的影片裡,將禮物、長假、白雪、期待的心情巧妙捕捉,除了一口氣展現多套穿搭,以及節慶推薦商品,除了流暢的剪接和大製作的音樂配置是亮點,品牌的經典格紋跟小熊、更是隱藏版亮點。

三、頂級一哥太幽默 RICHARD MILLE聯手高球名將變身小粉紅

站穩頂級運動表品牌「一哥」位置的RICHARD MILLE,今年曾邀請品牌好友、高爾夫球星Bubba Watson拍攝一只短影片、並送上一只粉紅色的運動機械表RM 38-02 Pink Watch。Bubba Watson在影片中以詼諧、冷面笑匠的形式訴說他和品牌創辦人結識的過程,以及「敲碗」粉紅色腕表的心路歷程。影片在兼具質感與幽默感中完成了高水準的平衡,同時即便長達6分鐘之久,但仍獲得397萬次的點閱數,堪稱高級鐘表年度最幽默的一只。

四、永遠的「費爸」 勞力士傳奇永續

每個人心中都有一個夢,對於多數手表愛好者,「直上勞」不僅是一句網路流傳的趣稱,更代表了一種夢。勞力士在整個2022年總共在官方Youtube頻道中上傳了多達103只的影片,展現驚人的旺盛溝通量。其中最高點閱次數的Top 3影片分別為778萬次觀賞數的「勞力士與電影」(Rolex and Cinema / 778萬次觀賞數)、262萬次觀賞數的「勞力士Deepsea腕表」(Rolex Deepsea Challenge – A decade on with James Cameron),以及249萬次觀賞數的「謝謝你費德勒」(Thank you, Roger)。

其中主題為Thank you, Roger的影片雖然是勞力士官方Youtube在2022年的流量第三名,但精準的1分鐘影片中從一個問句「我們如何評斷偉大成就?」開始,帶人回顧網球迷口中「費爸」羅傑費德勒與勞力士一同見證的不凡傳奇,因此創下年度103只影片所擁有的最高3.7萬次按讚數與1,149則留言,達成超高互動率。值得一提的是,影片是在3個月前推出,而兩周前勞力士再度上傳了一只新影片名為「向費德勒致意」(A Celebration of Roger Federer)。想重溫勞力士與費德勒的精彩時光?不妨前往勞力士官方Youtube頻道,眼見為憑。

五、年度流量王 OMEGA魔幻冬季點閱大破6,000萬

一如前述提及,每年的節慶都是西方人的大月,各家品牌都推出節日系列的特殊企畫。瑞士高級鐘表品牌歐米茄(OMEGA)的「魔幻冬季(A World of Enchantment)」影片,則將機芯零件、海龜、帆船、青銅潛水盔、白雪、高爾夫、鐘塔、007的槍孔膛線...各種生動、文化、運動元素完美融合,同時巧妙致敬了品牌太空探索的歷史與同軸擒縱機芯。影片在約三周前上線,但急速獲得6,308萬次點閱,是2022年跨鐘表、珠寶年度最高點閱數影片,堪稱年度「流量王」。溫馨但可親的高質感,突破了傳統鐘表精品屬於相對小眾閱聽市場的印象,沒過的人不妨前往OMEGA官方Youtube頻道搜尋A World of Enchantment,看過的人?再重新回味一次吧!

