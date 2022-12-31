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2022總回顧！5精品影片超吸睛 GUCCI、ROLEX全上榜！

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
在Burberry的「The Night Before」影片與平面視覺中，Shakira換上一身飾有華麗水晶的連身洋裝，展現派對的火熱氣氛。圖 / Burberry提供
在Burberry的「The Night Before」影片與平面視覺中，Shakira換上一身飾有華麗水晶的連身洋裝，展現派對的火熱氣氛。圖 / Burberry提供

2022年即將過去，你有什麼願望來不及達成、又對來年有什麼期許？精品產業一向帶給人美好想像，且來回顧5只2022年推出的時尚精品或鐘錶珠寶的短影片，他們可能展現了另類幽默、對奢侈經典的致敬、或是時髦姿態的展示，快來跟我們一起回顧吧！

ㄧ、滿島光加持 GUCCI潮玩神話曬經典

為了向品牌經典的竹節包致意，GUCCI今年曾邀請滿島光、妻木夫聰主演，將日本傳說「竹取物語」改編為現代短影片「kaguya by GUCCI」，視覺無敵華麗，大玩時光穿梭。值得一提的是，劇中並有年輕藝術家山田葵出演，而滿島光和山田葵更在11月上檔的Netflix熱播日劇《初戀》中大演對手戲，也讓這只原本已經令人目不轉精的時尚短片、更添重溫意義。

二、流暢運鏡、名人加持 Burberry分享節慶歡樂能量

每年年底的節慶是西方人的長假，英倫時尚品牌Burberry在11月釋出的節慶影片The Night Before邀請到夏奇拉（Shakira）與曾獲葛萊美「最佳世界音樂專輯」的伯納男孩（Burna Boy）一同演出，不到1分鐘（實際為59）的影片裡，將禮物、長假、白雪、期待的心情巧妙捕捉，除了一口氣展現多套穿搭，以及節慶推薦商品，除了流暢的剪接和大製作的音樂配置是亮點，品牌的經典格紋跟小熊、更是隱藏版亮點。

三、頂級一哥太幽默 RICHARD MILLE聯手高球名將變身小粉紅

站穩頂級運動表品牌「一哥」位置的RICHARD MILLE，今年曾邀請品牌好友、高爾夫球星Bubba Watson拍攝一只短影片、並送上一只粉紅色的運動機械表RM 38-02 Pink Watch。Bubba Watson在影片中以詼諧、冷面笑匠的形式訴說他和品牌創辦人結識的過程，以及「敲碗」粉紅色腕表的心路歷程。影片在兼具質感與幽默感中完成了高水準的平衡，同時即便長達6分鐘之久，但仍獲得397萬次的點閱數，堪稱高級鐘表年度最幽默的一只。

四、永遠的「費爸」 勞力士傳奇永續

每個人心中都有一個夢，對於多數手表愛好者，「直上勞」不僅是一句網路流傳的趣稱，更代表了一種夢。勞力士在整個2022年總共在官方Youtube頻道中上傳了多達103只的影片，展現驚人的旺盛溝通量。其中最高點閱次數的Top 3影片分別為778萬次觀賞數的「勞力士與電影」（Rolex and Cinema / 778萬次觀賞數）、262萬次觀賞數的「勞力士Deepsea腕表」（Rolex Deepsea Challenge – A decade on with James Cameron），以及249萬次觀賞數的「謝謝你費德勒」（Thank you, Roger）。

其中主題為Thank you, Roger的影片雖然是勞力士官方Youtube在2022年的流量第三名，但精準的1分鐘影片中從一個問句「我們如何評斷偉大成就？」開始，帶人回顧網球迷口中「費爸」羅傑費德勒與勞力士一同見證的不凡傳奇，因此創下年度103只影片所擁有的最高3.7萬次按讚數與1,149則留言，達成超高互動率。值得一提的是，影片是在3個月前推出，而兩周前勞力士再度上傳了一只新影片名為「向費德勒致意」（A Celebration of Roger Federer）。想重溫勞力士與費德勒的精彩時光？不妨前往勞力士官方Youtube頻道，眼見為憑。

五、年度流量王 OMEGA魔幻冬季點閱大破6,000萬

一如前述提及，每年的節慶都是西方人的大月，各家品牌都推出節日系列的特殊企畫。瑞士高級鐘表品牌歐米茄（OMEGA）的「魔幻冬季（A World of Enchantment）」影片，則將機芯零件、海龜、帆船、青銅潛水盔、白雪、高爾夫、鐘塔、007的槍孔膛線...各種生動、文化、運動元素完美融合，同時巧妙致敬了品牌太空探索的歷史與同軸擒縱機芯。影片在約三周前上線，但急速獲得6,308萬次點閱，是2022年跨鐘表、珠寶年度最高點閱數影片，堪稱年度「流量王」。溫馨但可親的高質感，突破了傳統鐘表精品屬於相對小眾閱聽市場的印象，沒過的人不妨前往OMEGA官方Youtube頻道搜尋A World of Enchantment，看過的人？再重新回味一次吧！

自2001年成為勞力士品牌代言人的費德勒，至今與品牌情誼長達超過20年；而主題為Thank you, Roger的影片並在勞力士官方Youtube頻道中寫下2022年103只影片中的最高3.7萬次按讚數與1,149則留言，達成超高互動率。圖 / 勞力士提供
自2001年成為勞力士品牌代言人的費德勒，至今與品牌情誼長達超過20年；而主題為Thank you, Roger的影片並在勞力士官方Youtube頻道中寫下2022年103只影片中的最高3.7萬次按讚數與1,149則留言，達成超高互動率。圖 / 勞力士提供
不僅在溫網寫下八冠傳奇，2017年時費德勒以職業男子網球選手職涯相對高齡的35歲奪冠時，讓無數球迷為之心醉、振奮。圖 / 勞力士提供
不僅在溫網寫下八冠傳奇，2017年時費德勒以職業男子網球選手職涯相對高齡的35歲奪冠時，讓無數球迷為之心醉、振奮。圖 / 勞力士提供
RICHARD MILLE邀請品牌好友、高爾夫球星Bubba Watson拍攝一只短影片、並送上一只粉紅色的運動機械表RM 38-02 Pink Watch，6分鐘的影片並有近400萬次點閱，相當值得一探。圖／翻攝自 IG @richardmille
RICHARD MILLE邀請品牌好友、高爾夫球星Bubba Watson拍攝一只短影片、並送上一只粉紅色的運動機械表RM 38-02 Pink Watch，6分鐘的影片並有近400萬次點閱，相當值得一探。圖／翻攝自 IG @richardmille
歐米茄（OMEGA）的「魔幻冬季」影片，將海龜、帆船、青銅潛水盔、白雪、高爾夫、鐘塔完美融合，同時巧妙致敬了品牌太空探索的歷史與同軸擒縱機芯。圖／OMEGA提供
歐米茄（OMEGA）的「魔幻冬季」影片，將海龜、帆船、青銅潛水盔、白雪、高爾夫、鐘塔完美融合，同時巧妙致敬了品牌太空探索的歷史與同軸擒縱機芯。圖／OMEGA提供
RM 38-02 Bubba Watson陀飛輪腕表，價格店洽。圖／RICHARD MILLE提供
RM 38-02 Bubba Watson陀飛輪腕表，價格店洽。圖／RICHARD MILLE提供
伯納男孩（Burna Boy）首次在BURBERRY形象視覺「The Night Before」中亮相，除了手持小熊，更「披」上一對黑色羽翼，展現魔幻情境。圖 / Burberry提供
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GUCCI今年曾邀請滿島光拍攝kaguya by GUCCI短影片，大膽翻玩日本神話竹取物語、也重新聚焦於品牌經典的Bamboo包款。圖／GUCCI提供
GUCCI今年曾邀請滿島光拍攝kaguya by GUCCI短影片，大膽翻玩日本神話竹取物語、也重新聚焦於品牌經典的Bamboo包款。圖／GUCCI提供
「魔幻冬季」影片除了推薦冬季的節慶表款，上線三周點閱次數更大破6,000萬，展現超強吸睛力。圖／OMEGA提供
「魔幻冬季」影片除了推薦冬季的節慶表款，上線三周點閱次數更大破6,000萬，展現超強吸睛力。圖／OMEGA提供
為了向品牌經典的竹節包致意，GUCCI今年曾邀請滿島光、妻木夫聰主演短影片「kaguya by GUCCI」，大玩時光穿梭。圖／GUCCI提供
為了向品牌經典的竹節包致意，GUCCI今年曾邀請滿島光、妻木夫聰主演短影片「kaguya by GUCCI」，大玩時光穿梭。圖／GUCCI提供
展現冷面笑匠功力高爾夫球星Bubba Watson，巧妙演繹了手上的RM 38-02粉紅腕表。圖／翻攝自 IG @richardmille（合成圖）
展現冷面笑匠功力高爾夫球星Bubba Watson，巧妙演繹了手上的RM 38-02粉紅腕表。圖／翻攝自 IG @richardmille（合成圖）
GUCCI BAMBOO 1947銀色迷你包，10萬2,800元。圖／GUCCI提供
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由於費德勒的超級好人緣，今年引退的他，更難得彙集了昔日的網球四巨頭（Big 4）的他與喬科維奇、納達爾、安迪莫瑞，留下經典畫面。圖 / 翻攝自 IG @ rogerfederer
由於費德勒的超級好人緣，今年引退的他，更難得彙集了昔日的網球四巨頭（Big 4）的他與喬科維奇、納達爾、安迪莫瑞，留下經典畫面。圖 / 翻攝自 IG @ rogerfederer

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