好運「歐兔YOU」！歐肯信義區快閃 招財銀兔免費抽
迎向2023年之際，歐肯單一麥芽蘇格蘭威士忌跨界聯名奪得紅點設計大獎的台灣設計師葉忠宜，推出以「銀兔滿堂」創作理念出發之全新禮盒。為讓更多威士忌愛好者及潮流設計關注者更能感受到如此顛覆傳統的設計作品，歐肯即日起至2023年01月08日於微風信義1樓走廊，設立招財銀兔快閃體驗區，展開為期10天的快閃活動。
現場除完整展示三款歐肯新春禮盒系列——歐肯12年、18年、三桶，民眾只要與歐肯招財兔互動打卡並加入歐肯粉絲團，即可免費兌換限量「開運歐肯特調」，特調分別使用歐肯12年與歐肯三桶特別調製；此外，若參加互動小遊戲，還可以再抽此次歐肯跨界與葉忠宜聯名設計的潮流小物歐肯招財銀兔。
叛逆的葉忠宜設計師曾為雙十國慶設計討論度極高的主視覺，擅長運用顛覆傳統手法，讓其作品富含話題性並具有不容忽視的特性。這次歐肯12年、18年、三桶，每款禮盒各對應帶有各自不同的喜悅表情的招財銀兔，分別是「自信」、「垂涎三尺」、「滿足」的歐肯招財兔。
葉忠宜解釋：「首先，新年至少要開心，而歐肯12 年對應的『自信』招財兔帶著自信且聰明的笑，歐肯三桶用動物表情3的可愛笑容表達『滿足』招財兔，最後歐肯18 年真的是好喝到流口水所以設計了『流口水』招財兔。」
可愛的招財銀兔除了代表迎接兔年的美好歡喜，更以兔子象徵春天帶來的新生活力，歐肯邀請大家一同喜迎雙春兔年，希望好運「歐兔YOU」。
【歐肯招財兔快閃體驗區】
．活動時間：2022年12月30日（五）18:00起至2023年01月08日
．活動地點：台北市信義區忠孝東路五段68號。微風信義1樓走廊 ( 捷運市政府3號出口 )
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