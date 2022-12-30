神腦公布「2022年度10大熱銷手機」！這款iPhone奪冠　三星霸占5席

2022年即將邁入尾聲，今年究竟哪些手機最受消費者歡迎？神腦公布「2022年度10大熱銷手機」排行榜，iPhone 13系列稱霸第一，緊接著是Samsung Galaxy A53，第三名則是今年新上市的iPhone 14系列，受年輕族群歡迎的OPPO、vivo、小米皆有上榜。神腦也觀察到購機搭配申辦5G的消費者明顯提升，2023年1月1日起推出綁約購機好禮3重送，指定機款最高折3,000元、攜碼5G購機方案送888元購物金、續約指定方案送小家電等，搶攻年終、新春換機潮。

神腦「2022年度10大熱銷手機」排行榜中，Apple陣營的iPhone 13系列榮登榜首，Samsung Galaxy A53系列排行第二，iPhone 14系列因9月上市、銷售時間較短，位居第三名，其中又以iPhone 14 Pro最熱賣；第四名至第七名為三星旗艦款Galaxy S22系列以及平價款Galaxy A22、A52s、A33，第八名至第十名為OPPO Reno8、vivo Y55、紅米Note 10 5G。

根據神腦統計，消費者購買高階款偏好Apple或三星，而CP值高的平價中階款則以三星最受青睞。統計5大品牌銷售占比，三星手機銷量占35%為最多；Apple占23%居第二，後續是OPPO占12%、vivo占6%、小米占5%。明年上半年手機市場最受關注的就是三星旗艦新機，外界推測會推出具代表性的新色，處理器等硬體升級，值得期待。

迎接新年，神腦全通路2023年1月4日起祭出「神運包」組合，至神腦門市挑選A、B兩區各1項商品，B區商品可享優惠加購價，A區包含iPhone 14 Plus 256GB、Samsung Galaxy A53等，B區則有AirPods Pro藍牙耳機第2代＋保護套（加購價7,490元）、Samsung Galaxy Buds2 Pro真無線藍牙耳機（加購價4,990元）、Nintendo Switch OLED主機（加購價10,480元）、LG A9N-CORE A9+快清式無線吸塵器（加購價12,900元）、ASUS E410MA筆電（加購價7,990元）等，最高現賺萬元。神腦生活購物網站則有6款神運包組合，有過年實用的年節料理組Panasonic六人份IH微電腦電子鍋＋Electrolux 23L燒烤微波爐（優惠價9,180元）、暖冬家電組Panasonic 12公升高效能除濕機＋Panasonic奈米水離子吹風機（優惠價17,180元）等組合。

有攜碼、新辦、續約需求的消費者到神腦門市可享好禮3重送：指定機款最高折3,000元、神腦加碼回饋精品小家電、申辦精采Fun生活方案影音娛樂組0元帶回家。全台神腦門市從小年夜（1月20日）起將開賣限量「購神福袋」，售價888元、1688元，最大獎為iPhone 14 Plus 128GB（價值31,900元），還有Samsung Galaxy Buds2 Pro真無線藍牙耳機（價值7,490元）、PHILIPS 40吋電視（價值8,888元）、CHIMEI 4L多功能電火鍋蒸烤盤（價值3,288元）等3C商品，袋袋有獎。 神腦全通路2023年1月4日起祭出神運包組合，至門市可挑選A＋B區各1項商品，B區可享優惠加價購，包含iPhone 14等手機、藍牙耳機、智慧家電等。圖／神腦國際提供 神腦公布2022年度10大熱銷手機排行榜，iPhone 13系列排名第一，緊接著是Samsung Galaxy A53，第三名則是今年新上市的iPhone 14系列。圖／神腦國際提供 神腦全通路2023年1月4日起祭出神運包組合，至門市可挑選A＋B區各1項商品，B區可享優惠加價購。AirPods Pro藍牙耳機第2代＋保護套是神運包B區商品，加購價7,490元。圖／神腦國際提供 2023年1月4日起神腦全通路推出神運包組合，其中A區包含iPhone 14 Plus 256GB，可搭配B區商品享加價購。圖／神腦國際提供

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