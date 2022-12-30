元旦跨年發紅包！百變雞蛋糕KADOKADO心願隨手刮

被稱作「萌萌百變造型」的雞蛋糕品牌KADOKADO，跨年元旦提前發紅包。12/31起至KADOKADO消費滿200元，即贈送「許願紅包袋」一組，400元就送2組、依此類推，未滿200元可以30元加購，不限量，發完為止。

KADOKADO的「許願紅包袋」很有趣，不論是要心想事成、百年好合，或是大吉大利發大財，只要沿著紅包上的金色點點刮，就能刮出你要的心願，讓2023年開年就有個吉利好彩頭。

百變造型的雞蛋糕設計，在Bellavita耶誕嘉年華活動中持續推出Kadokado嘉年華系列，有摩天輪，旋轉木馬，熱氣球，馬戲團，小丑等可愛造型，任選3入特價168元，或者幸運紅龜粿（拔絲奶黃三入）特價168元，以及黑鳳梨（牛奶芝士三入）特價128元。

忠孝sogo除了原有的角角日本漁市系列，共四款海鮮造型雞蛋糕，有龍蝦，帝王蟹，墨魚，白鯧魚等四款，體積超大，約15公分，每支特價88元、原價100元，一套兩隻優惠價158元。1/4起也開始販賣嘉年華系列和黑鳳梨。

台北101觀景台的「帶我去旅行」及「印象台灣」系列，兩款系列原價皆為188元、特價168元，現場提供實境擲杯打卡場景。1/4起開始販售幸運紅龜粿。

KADOKADO忠孝sogo店：台北市大安區忠孝東路四段45號地下一樓美食街

KADOKADO 101百貨：台北市信義區市府路45號89樓觀景台 雞蛋糕品牌KADOKADO跨年元旦提前發紅包。12/31起至KADOKADO消費滿200元，即贈送「許願紅包袋」一組。圖／KADOKADO提供

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