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冬天洗衣傷腦筋？「3大保護衣物洗潔訣竅」快牢記

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
冬天洗衣困擾多，3大保護衣物洗潔訣竅快牢記。圖／Wenzday溫暖過日子提供
冬天洗衣困擾多，3大保護衣物洗潔訣竅快牢記。圖／Wenzday溫暖過日子提供

天冷潮濕的季節少了陽光照射，清洗衣物後總是覺得曬不乾或隱約散發難聞的氣味，其實牢記3大洗衣訣竅，就能擺脫日常困擾，正確洗淨並且保護衣物。

清洗衣物是必備的家事之一，冬天衣物款式與材質多樣，髒衣服又厚又重，許多人囤積大量衣物後一次放入洗衣機，認為省時、省電、省水，但這種作法不僅容易因堆積引起發霉臭味，衣物上的污漬髒汙也洗不乾淨。建議每次洗衣量最多只占洗衣機容量的70%，才不會清洗不易。

還有人喜歡在洗衣前先浸泡衣物，覺得泡越久就能洗得越乾淨，但衣料材質、款式都不同，浸泡時間過長，洗滌劑中的化學成分容易發出臭味，而且過高的清潔效果還可能會導致衣物褪色、老化、脫水後產生毛躁感。建議浸泡最佳時間為15分鐘內，盡量不要超過半小時。

在加入洗衣粉、洗衣精用量時，也有不少人習慣憑感覺，或是以為放越多洗滌效果越強，其實過度清潔反而容易造成衣服染上更多化學物質，縮短衣物的使用壽命。建議依照洗衣粉、洗衣精包裝上的使用說明添加量度。

來自瑞典的居家洗衣美學品牌「Five Oceans」推出3款針對不同功能的洗衣精。「Five Oceans松木精緻衣物洗衣精」添加專利成分 Oatium XR™調理纖維結構，搭配以琥珀、雪松、麝香為基底的迷人木質香氣，洗後衣物柔軟蓬鬆，適合天絲、縲縈等精緻布料；「Five Oceans無香鬆柔衣物洗衣精」為無香配方，適合寶寶、味道過敏、肌膚敏感者，能修護衣物恢復原有蓬鬆度，可清洗羽絨衣、被毯及需要蓬鬆的織物；「Five Oceans雨後檀香護色洗衣精」添加高效能酵素，可分解污漬並維持衣物原有色澤，以珍貴的檀香、淡雅麝香為基底，洗後散發有如雨後清晰般的潔淨香氣。

Five Oceans松木精緻衣物洗衣精。圖／Wenzday溫暖過日子提供
Five Oceans松木精緻衣物洗衣精。圖／Wenzday溫暖過日子提供
Five Oceans無香鬆柔衣物洗衣精。圖／Wenzday溫暖過日子提供
Five Oceans無香鬆柔衣物洗衣精。圖／Wenzday溫暖過日子提供
每次洗衣量建議最多只占洗衣機容量的70%，才不會清洗不易。圖／Wenzday溫暖過日子提供
每次洗衣量建議最多只占洗衣機容量的70%，才不會清洗不易。圖／Wenzday溫暖過日子提供
Five Oceans雨後檀香護色洗衣精。圖／Wenzday溫暖過日子提供
Five Oceans雨後檀香護色洗衣精。圖／Wenzday溫暖過日子提供

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