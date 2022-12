冬天洗衣傷腦筋？「3大保護衣物洗潔訣竅」快牢記

天冷潮濕的季節少了陽光照射,清洗衣物後總是覺得曬不乾或隱約散發難聞的氣味,其實牢記3大洗衣訣竅,就能擺脫日常困擾,正確洗淨並且保護衣物。

清洗衣物是必備的家事之一,冬天衣物款式與材質多樣,髒衣服又厚又重,許多人囤積大量衣物後一次放入洗衣機,認為省時、省電、省水,但這種作法不僅容易因堆積引起發霉臭味,衣物上的污漬髒汙也洗不乾淨。建議每次洗衣量最多只占洗衣機容量的70%,才不會清洗不易。

還有人喜歡在洗衣前先浸泡衣物,覺得泡越久就能洗得越乾淨,但衣料材質、款式都不同,浸泡時間過長,洗滌劑中的化學成分容易發出臭味,而且過高的清潔效果還可能會導致衣物褪色、老化、脫水後產生毛躁感。建議浸泡最佳時間為15分鐘內,盡量不要超過半小時。

在加入洗衣粉、洗衣精用量時,也有不少人習慣憑感覺,或是以為放越多洗滌效果越強,其實過度清潔反而容易造成衣服染上更多化學物質,縮短衣物的使用壽命。建議依照洗衣粉、洗衣精包裝上的使用說明添加量度。

