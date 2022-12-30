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萬寶龍二度攜手倍耐力 再推150周年紀念限量書寫工具

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
大師傑作工匠系列倍耐力限量款72鋼筆，107萬2,000元。圖／萬寶龍提供
大師傑作工匠系列倍耐力限量款72鋼筆，107萬2,000元。圖／萬寶龍提供

輪胎與鋼筆？兩者看似在本質上相差甚遠，但其實最早運用於鋼筆的材質：橡膠，正是製作輪胎的重要材料。由於2022年將是創立於1872年的倍耐力（Pirelli）的150周年紀念，萬寶龍（Montblanc）二度與倍耐力合作，推出「大師傑作工匠系列倍耐力限量款」，展現出一靜一動、但同樣對於工藝的熱愛。

一者是頂級賽道中不可或缺的關鍵因素、一者是當代書寫的巔峰工藝之大成，萬寶龍與倍耐力同樣擁有對高品質的持續追求。先前兩造已首度合作，並將雙品牌皆採用的紅色當成聚焦主色彩。新款的大師傑作工匠系列倍耐力限量款，其筆蓋上黑色鏤空的設計，忍不住讓人聯想到手排車換檔時的檔位溝槽、又或是輪胎上的導水線，也像是墨水在紙張上留下的字體或符碼。

整只書寫工具的外側先包覆上了750純白金的鏤空蒙版，並露出內側的黑色橡膠，因此象徵將萬寶龍與倍耐力的珍貴、動態特質二合為一。而紅色的供墨器不僅帶出倍耐力過往曾以紅色為品牌標準色、也像是萬寶龍早期曾推出的Rouge et Noir鋼筆。筆尖上刻有Montblanc、Pirelli 150 Years的字樣，展示雙方的合作關係，以及150年的重要一瞬。全球限量72只，訂價則為107萬2,000元，可洽詢全台萬寶龍專賣店。

萬寶龍二度與倍耐力（Pirelli）合作，推出全球限量的大師傑作工匠系列倍耐力限量款，展現出一靜一動、但同樣對於工藝的熱愛。圖／萬寶龍提供、翻攝自 IG @ pirelli（合成圖）
萬寶龍二度與倍耐力（Pirelli）合作，推出全球限量的大師傑作工匠系列倍耐力限量款，展現出一靜一動、但同樣對於工藝的熱愛。圖／萬寶龍提供、翻攝自 IG @ pirelli（合成圖）
筆蓋上黑色鏤空的設計，忍不住讓人聯想到手排車換檔時的檔位溝槽、或是輪胎上的導水線。圖／萬寶龍提供
筆蓋上黑色鏤空的設計，忍不住讓人聯想到手排車換檔時的檔位溝槽、或是輪胎上的導水線。圖／萬寶龍提供
書寫工具外側包覆以750純白金鏤空版，並露出內側的黑色橡膠，象徵將萬寶龍與倍耐力的珍貴、動態特質二合為一。圖／萬寶龍提供
書寫工具外側包覆以750純白金鏤空版，並露出內側的黑色橡膠，象徵將萬寶龍與倍耐力的珍貴、動態特質二合為一。圖／萬寶龍提供

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