頂尖20大前5首見美國單一麥芽！威蓋堡原酒台灣喝得到

日前全美最具公信力威士忌雜誌《Whisky Advocate》公布2022年頂尖20大威士忌評比結果，前10名當中破天荒出現首款來自美國的單一麥芽威士忌。這款令評審耳目一新、名列第五的單一麥芽威士忌，出自美國奧勒岡州的威蓋堡（Westward Whiskey）酒廠，標榜製程由當地的麥芽及啤酒酵母進行低溫發酵，加上過程融合美國淡啤酒的釀造與像波本威士忌的陳年，創造出美國獨有的產地風味，而身為全球單一麥芽威士忌的潛力新秀，也讓人對於這間發跡不到20年的酒廠充滿好奇。

威蓋堡（Westward Whiskey）發跡於2004年，由創辦人兼蒸餾大師Christian Krogstad在美國西北太平洋沿岸奧勒岡州創立。過去當地釀酒與蒸餾文化蓬勃發展，不僅有著聞名國際的黑皮諾葡萄酒，同時也是世界知名的啤酒重鎮之一，葡萄酒廠、啤酒廠、蒸餾廠數量超過千家以上。曾為啤酒與葡萄酒釀酒師的Christian Krogstad看準當地夏季炎熱乾燥，冬季涼爽潮濕，擁有製造世界級威士忌的絕佳環境，因此自2004年起正式組建威士忌釀酒師團隊，打造出此款能夠展現美國西北部獨特風味的單一麥芽威士忌。

這次於《Whisky Advocate》威士忌雜誌評比當中獲得2022年頂尖20大威士忌第5名殊榮的美國威蓋堡單一麥芽威士忌原味桶原酒62.5%，過去曾獲2019年舊金山烈酒大賽雙金牌、以及2019年終極烈酒挑戰賽最終決賽獎92分的高度評價，此次也是前10名中唯一一款來自美國的單一麥芽威士忌。

該酒款以傳統單一麥芽威士忌的麥芽甜味為基礎，在新烘烤橡木桶中熟成，以原酒強度裝瓶，濃厚的全麥餅乾香氣中，瀰漫辛香的黑胡椒氣息，還有一絲絲烘烤杏仁的特殊香氣，而酒體中芝麻香、可可及菸草味道，煙燻調性中隱約散發出蜂蜜香甜，也令評審印象深刻，相當看好酒廠的後續發展。

作為少數的美國單一麥芽威士忌品牌，威蓋堡威士忌除了全部選用美國西北部的麥芽及愛爾啤酒酵母進行低溫發酵，為將新鮮可口的淡啤酒轉化成威士忌，過程中也需使用特別訂製的低迴流罐式蒸餾器（Low-Reflux Pot Stills）進行兩次蒸餾，以製造出強勁醇厚的烈酒，融合美國淡啤酒的釀造與傳統單一麥芽威士忌的蒸餾以及像波本威士忌的陳年，充分體現了產地的文化、氣候和豐富資源。

威蓋堡威士忌目前採用奧勒岡州黑皮諾葡萄酒桶、黑啤酒風味桶、瓜地馬拉蘭姆酒桶進行威士忌熟成，創造出各式風味獨具的單一麥芽威士忌品項，由英蓋爾精品洋酒獨家引進代理，即日起於官網及實體門市正式販售。 威蓋堡單一麥芽威士忌原味桶原酒，酒精濃度62.5%，售價4,500元。圖／英蓋爾精品洋酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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