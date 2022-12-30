快訊

豐原鐵皮違建4死火警 雅速達老闆涉過失致死80萬元交保

「新年快樂」必用！ 快來下載15款LINE期間限定免費貼圖迎接2023

六私校為爭權益摃上教育部 指行政程序充滿瑕疵將提行政救濟

聽新聞
test
0:00 / 0:00

家樂福新春福袋大公開 頭獎抽43萬阿拉斯加極光郵輪豪華雙人遊

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
家樂福兔年福袋大年初一早上10點開賣，每包售價198元。記者黃筱晴／攝影
家樂福兔年福袋大年初一早上10點開賣，每包售價198元。記者黃筱晴／攝影

家樂福兔年福袋內容大公開！2023年1月22日大年初一上午10點於全台量販/超市發送號碼牌並開放顧客排隊購買，售價198元，內容總價值超過500元，另附刮刮卡即刮即中，人人有獎，上網登錄序號還可參加豪華國外旅遊抽獎，最大獎有機會抽中精選黃刀極光+阿拉斯加郵輪雙主題旅遊15天雙人行。

家樂福新春福袋大年初一全台同步開賣，商品內容物包含進口商品、零食、飲料、泡麵、自有品牌商品等，商品總價值超過500元，於量販店每店限量100份、超市每店採限量販售，總數約1萬袋，這次福袋內還加碼贈送義大皇家劇院年度大劇「奇幻之旅」買1送1優惠券，還有雄獅旅遊國內外訂房折扣300元優惠券。購買福袋者還可獲得「錢兔似錦」刮刮卡1張（由收銀人員結帳時提供），獎項共分為「財氣旺」區、「手氣旺」區、「運氣旺」區3個分類大獎，其中「運氣旺」區人人有獎，有機會獲得家樂福抽取式衛生紙、超細緻纖維擦拭布，或是家樂福蘇打餅；「手氣旺」區則狂送國內住宿、餐飲券與家樂福提貨券；於2023年1月30日23:59序號登錄截止前，至活動網頁輸入抽獎序號完成登錄並完成相關資料填寫，還可抽價值43萬黃刀極光+阿拉斯加郵輪雙主題旅遊15天雙人行，以及荷比法10日機加酒雙人遊。去年沒抽到台積電股票的民眾，今年可以再來試手氣拼最夯的國內外旅遊行程。

家樂福新春福袋每包內容包含進口商品、零食、飲料、泡麵、自有品牌商品等，商品總價值超過500元。記者黃筱晴／攝影
家樂福新春福袋每包內容包含進口商品、零食、飲料、泡麵、自有品牌商品等，商品總價值超過500元。記者黃筱晴／攝影

家樂福 福袋

延伸閱讀

「全家福袋」內容物曝！6包餅乾＋1罐飲料還有2贈品 網讚超值

新北辦理網購循環包 近千處歸還減少浪費包材

共限量27,000組！康是美「卡娜赫拉的小動物新春福袋、福箱」元旦開賣

鴻兔年袋好運！中友、廣三SOGO百貨新年搶福袋活動開跑

相關新聞

春節商機到來 華航明年1月復飛日本高松、廣島

中華航空（2610）迎接農曆春節旅遊旺季，2023年1月起持續增班，其中國人喜愛的日本航線，將復飛桃園-廣島及桃園-高松...

漢堡王也漲了！牛肉堡調升20元 超省系列推新菜單

繼麥當勞、肯德基之後，漢堡王也要漲價了！業者表示，經過整體考量台灣營運現況，慎重評估後，漢堡王台灣將於2023年1月4日...

電影產業回溫中！影評人列2022十大最佳影片

延續過往傳統，在每年結尾之際回望一整年的傑出電影作品，相較前兩年，世界電影產業急速回溫，許多延期上映的商業鉅片為電影院帶來一劑強心針，然而在那些稱霸票房的大片之外，這一年來還有哪些好片值得大家回顧呢？

萬寶龍二度攜手倍耐力 再推150周年紀念限量書寫工具

輪胎與鋼筆？兩者看似在本質上相差甚遠，但其實最早運用於鋼筆的材質：橡膠，正是製作輪胎的重要材料。由於2022年將是創立於...

頂尖20大前5首見美國單一麥芽！威蓋堡原酒台灣喝得到

日前全美最具公信力威士忌雜誌《Whisky Advocate》公布2022年頂尖20大威士忌評比結果，前10名當中破天荒...

家樂福新春福袋大公開 頭獎抽43萬阿拉斯加極光郵輪豪華雙人遊

家樂福兔年福袋內容大公開！2023年1月22日大年初一上午10點於全台量販/超市發送號碼牌並開放顧客排隊購買，售價198...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。