家樂福新春福袋大公開 頭獎抽43萬阿拉斯加極光郵輪豪華雙人遊
家樂福兔年福袋內容大公開！2023年1月22日大年初一上午10點於全台量販/超市發送號碼牌並開放顧客排隊購買，售價198元，內容總價值超過500元，另附刮刮卡即刮即中，人人有獎，上網登錄序號還可參加豪華國外旅遊抽獎，最大獎有機會抽中精選黃刀極光+阿拉斯加郵輪雙主題旅遊15天雙人行。
家樂福新春福袋大年初一全台同步開賣，商品內容物包含進口商品、零食、飲料、泡麵、自有品牌商品等，商品總價值超過500元，於量販店每店限量100份、超市每店採限量販售，總數約1萬袋，這次福袋內還加碼贈送義大皇家劇院年度大劇「奇幻之旅」買1送1優惠券，還有雄獅旅遊國內外訂房折扣300元優惠券。購買福袋者還可獲得「錢兔似錦」刮刮卡1張（由收銀人員結帳時提供），獎項共分為「財氣旺」區、「手氣旺」區、「運氣旺」區3個分類大獎，其中「運氣旺」區人人有獎，有機會獲得家樂福抽取式衛生紙、超細緻纖維擦拭布，或是家樂福蘇打餅；「手氣旺」區則狂送國內住宿、餐飲券與家樂福提貨券；於2023年1月30日23:59序號登錄截止前，至活動網頁輸入抽獎序號完成登錄並完成相關資料填寫，還可抽價值43萬黃刀極光+阿拉斯加郵輪雙主題旅遊15天雙人行，以及荷比法10日機加酒雙人遊。去年沒抽到台積電股票的民眾，今年可以再來試手氣拼最夯的國內外旅遊行程。
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