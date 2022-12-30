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迎曙光、賞火舞劇再泡湯 迎新年從國境之南開始

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
集結當代馬戲、特技火舞、音樂舞蹈與地景藝術融合的大型歌舞劇「風湧之南」，元旦下午5時在屏東車城鄉海口港沙灘演出。圖／屏東縣政府提供
集結當代馬戲、特技火舞、音樂舞蹈與地景藝術融合的大型歌舞劇「風湧之南」，元旦下午5時在屏東車城鄉海口港沙灘演出。圖／屏東縣政府提供

將屏東恆春半島特有「落山風」融入風動藝術的落山風藝術季，由台灣文博會主題館表演藝術策展統籌導演陳彥斌策劃，集結當代馬戲、特技火舞、音樂舞蹈與地景藝術融合的大型歌舞劇「風湧之南」，作為除舊佈新迎接祈福慶，元旦下午5時在車城鄉海口港沙灘演出，縣長周春米建議迎曙光後來欣賞戶外歌舞劇，再到四重溪泡美人湯。

正在車城海口港舉辦的落山風藝術季，被稱為「遠的要命的藝術季」，擁有以恆春半島冬季特有「落山風」為名的獨特性，加上山海交匯的自然景致、漁港淳樸風情，已成為台灣冬季必遊景點之一。屏東縣政府更進一步提升多元藝術層次，規劃實景歌舞劇，以海天為幕、沙灘為舞臺，在黃昏時刻演出，成為落山風藝術季活動的一大亮點。

縣府表示，繼12月10日「風詠柴城錄」演出後，接著2023年元旦在海口港沙灘推出「風湧之南」大劇，由2021、2022台灣文博會主題館表演藝術策展統籌、有「創作怪獸」之稱的陳彥斌擔任導演策劃，為本屆藝術季主題「未來風動」專屬打造，透過當代馬戲、特技火舞、音樂舞蹈與沙灘上4組藝術作品交融互動，帶來充滿前衛風格的演出。

演出由2位時空旅人從「共生語境」開始，在山海虛實間講述車城民間風的故事，帶著觀眾一起出發，從歌者演唱、舞蹈、官將首繞行，進入火舞演繹象徵希望的風林火山，回到創世傳說中看見巨靈神性，最終在遠處歌聲中跨越到未來，一個共好的新紀元，觀眾身在其中彷彿歷經一場由風動、海歌、火舞、巨靈共譜的穿梭世代的奇幻預言。

演出團隊邀請驚豔世界的「即將成真」火舞團、國家級專業雜技表演「臺灣特技團」、神鼓小靈童白濰愷、原住民電音領航家DJ汝妮、島國月琴台語歌姬張雅淳、官將首表演藝術家余竺儒、林智偉、張峻銘、湯攸萱、周庭儀等及魅力小生楊迦恩、全方位表演家徐浩忠等，演出陣容難得一見。

縣府傳播暨國際事務處表示，適逢元旦假期，民眾清晨到墾丁龍磐公園迎曙光，黃昏可到車城海口港觀賞「風湧之南」探索風的幻境，夜晚至四重溪泡溫泉，讓新年的第一天充實朝氣與活力。

集結當代馬戲、特技火舞、音樂舞蹈與地景藝術融合的大型歌舞劇「風湧之南」，元旦下午5時在屏東車城鄉海口港沙灘演出。圖／屏東縣政府提供
集結當代馬戲、特技火舞、音樂舞蹈與地景藝術融合的大型歌舞劇「風湧之南」，元旦下午5時在屏東車城鄉海口港沙灘演出。圖／屏東縣政府提供
集結當代馬戲、特技火舞、音樂舞蹈與地景藝術融合的大型歌舞劇「風湧之南」，元旦下午5時在屏東車城鄉海口港沙灘演出。圖／屏東縣政府提供
集結當代馬戲、特技火舞、音樂舞蹈與地景藝術融合的大型歌舞劇「風湧之南」，元旦下午5時在屏東車城鄉海口港沙灘演出。圖／屏東縣政府提供

沙灘 屏東縣政府

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