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冰酒與啤酒花交織！臺虎限量黑標9.99「冰與酒外傳」登場

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
臺虎每年推出一款「BLACK LABEL」黑標高階9.99啤酒，用精品級原料與製程，帶給酒客們全新的味蕾體驗。圖／臺虎精釀提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
臺虎每年推出一款「BLACK LABEL」黑標高階9.99啤酒，用精品級原料與製程，帶給酒客們全新的味蕾體驗。圖／臺虎精釀提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

臺虎精釀的高人氣 9.99% 調啤系列，今年以有著世上最名貴甜酒之美名的冰酒（Icewine）為概念發想，選用有著高雅花果香著稱的麝香葡萄入酒，推出年度高階 9.99% 系列新作「冰與酒外傳：艾爾啤酒」，完美還原冰酒的純粹葡萄香氣。本次新品即日起在 7-Eleven、 Mia C'bon、誠品（知味市集）、微風超市陸續上市，數量有限，售完為止。

臺虎精釀的高人氣 9.99% 調啤系列，自 2020 年起每年推出一款「BLACK LABEL」黑標9.99% 啤酒，用複雜的工藝製程與頂級的原料，帶給酒客們全新的味蕾體驗。繼強島冰啤、悍馬丁尼後，今年推出「冰與酒外傳：艾爾啤酒」，帶領酒友們享受一場貴氣、優雅的味覺饗宴。

被譽為世界上最珍稀甜酒的冰酒，採用自然結凍的葡萄，以繁瑣講究的工法製出，此次臺虎精釀以奢華、不凡的冰酒為概念發想釀製出「冰與酒外傳：艾爾啤酒」，呈現出屬於麝香葡萄特有的花果香氣，細緻酸甜的高雅氣息搭配純天然發酵的 9.99% 酒精濃度，就像在冷冽的冰原、經寒風暴雪的洗禮，仍堅韌地成長、結實纍纍的麝香葡萄，純粹而極致。新酒款重現出葡萄經凝結後最濃郁的冰酒甜香，與畫龍點睛的啤酒花香完美交織。

「冰與酒外傳：艾爾啤酒」重現出葡萄經凝結後最濃郁的冰酒甜香，與畫龍點睛的啤酒花香完美交織。圖／臺虎精釀提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「冰與酒外傳：艾爾啤酒」重現出葡萄經凝結後最濃郁的冰酒甜香，與畫龍點睛的啤酒花香完美交織。圖／臺虎精釀提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「冰與酒外傳：艾爾啤酒」於7-Eleven售價每罐99元。圖／臺虎精釀提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「冰與酒外傳：艾爾啤酒」於7-Eleven售價每罐99元。圖／臺虎精釀提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

微風

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