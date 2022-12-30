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foodpanda跨年限時加碼！美食外送滿額輸碼可享79折

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
foodpanda於跨年期間加碼推出限時優惠，美食外送、生鮮雜貨、外帶自取都划算。圖／foodpanda提供
foodpanda於跨年期間加碼推出限時優惠，美食外送、生鮮雜貨、外帶自取都划算。圖／foodpanda提供

歡樂12月即將進入尾聲，如果不想外出人擠人，與親朋好友宅家開跨年派對也是好選擇。德商foodpanda於跨年期間加碼推出限時優惠，不論是美食外送生鮮雜貨、外帶自取都划算，其中美食外送訂滿249元即享79折；生鮮雜貨則呼應2023年到來，訂滿2,023元直接現折499元；元旦參加升旗典禮後想繼續外帶早餐回家，使用外帶自取訂滿249元可現折25元。

foodpanda即日起至12月31日訂購美食外送消費滿249元，輸入優惠碼「熊愛趴」可享79折優惠，最高可折70元，每人可用2次；即日起至12月31日訂購生鮮雜貨滿2,023元，輸入優惠碼「熊愛跨年」可現折499元，每人可用1次；2023年1月1日至1月2日外帶自取消費滿249元，輸入優惠碼「元旦外帶」可現折25元，每人可用3次。

生鮮 外送

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