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OPEN將你要去哪！7-ELEVEN趁熱推「飛翔紀念版」icash、小抱枕

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OPEN將你要去哪！7-ELEVEN趁熱推「飛翔紀念版」icash、小抱枕

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
OPEN!飛翔紀念版C款icash2.0，售價299元，即日起至2023年3月31日開放ibon預購及全國門市預購。圖／7-ELEVEN提供
OPEN!飛翔紀念版C款icash2.0，售價299元，即日起至2023年3月31日開放ibon預購及全國門市預購。圖／7-ELEVEN提供

今年OPEN!大氣球遊行結束後，OPEN將一不留神，就脫隊以帥氣姿勢翻越高雄夢時代百貨後飛向浩瀚宇宙，不僅網路瘋傳OPEN將華麗轉身、瀟灑飛天的逗趣影片，更有大批網友狂敲碗希望推出周邊商品。7-ELEVEN回應大眾期待，以這個「名場面」為主題，門市自12月30日起陸續推出「OPEN!飛翔紀念版周邊預購」，包括icash2.0、小抱枕等，療癒大眾日常，看到就忍不住會心一笑，同時陪伴全民飛越2022、躍進2023。

7-ELEVEN門市自12月30日起陸續推出「OPEN!飛翔紀念版周邊預購」，首推泡棉PVC材質立體icash2.0，手感Q軟可愛，以每年大氣球遊行最經典OPEN將與小桃親親畫面，以及今年最受矚目OPEN!大氣球飛翔英姿等一口氣推出3款，每款售價299元，拿在手上立即能回顧OPEN將帥氣登場氣球遊行的英姿和華麗轉身的趣味畫面，即日起至2023年3月31日開放ibon預購及全國門市預購。另有OPEN將飛天版的造型小抱枕等，同樣有3款設計，可當抱枕、午安枕使用，車上、辦公室、居家都合適，每款售價299元，即日起至2023年3月31日開放全國門市預購。

此外，OPEN!家族鴻兔大展的社群貼圖上線，即日起至2023年1月26日點選網址即可免費下載OPEN!動態有聲LINE貼圖，以OPEN!家族成員換上全新超萌兔裝，包括OK、THANK YOU等常見用語以及HAPPY NEW YEAR、GOOD LUCK兔YOU、兔飛猛進、恭喜發財等超應景賀詞共16款設計，絕對是2023兔年必收貼圖。下載連結：https://line.me/S/sticker/27787

OPEN!飛翔紀念版小抱枕－B款，售價299元，即日起至2023年3月31日開放全國門市預購。圖／7-ELEVEN提供
OPEN!飛翔紀念版小抱枕－B款，售價299元，即日起至2023年3月31日開放全國門市預購。圖／7-ELEVEN提供
OPEN!飛翔紀念版C款icash2.0，售價299元，即日起至2023年3月31日開放ibon預購及全國門市預購。圖／7-ELEVEN提供
OPEN!飛翔紀念版C款icash2.0，售價299元，即日起至2023年3月31日開放ibon預購及全國門市預購。圖／7-ELEVEN提供
OPEN!飛翔紀念版小抱枕－A款，售價299元，即日起至2023年3月31日開放全國門市預購。圖／7-ELEVEN提供
OPEN!飛翔紀念版小抱枕－A款，售價299元，即日起至2023年3月31日開放全國門市預購。圖／7-ELEVEN提供
OPEN!飛翔紀念版小抱枕－A款，售價299元，即日起至2023年3月31日開放全國門市預購。圖／7-ELEVEN提供
OPEN!飛翔紀念版小抱枕－A款，售價299元，即日起至2023年3月31日開放全國門市預購。圖／7-ELEVEN提供
OPEN!飛翔紀念版A款icash2.0，售價299元，即日起至2023年3月31日開放ibon預購及全國門市預購。圖／7-ELEVEN提供
OPEN!飛翔紀念版A款icash2.0，售價299元，即日起至2023年3月31日開放ibon預購及全國門市預購。圖／7-ELEVEN提供
OPEN!飛翔紀念版小抱枕－B款，售價299元，即日起至2023年3月31日開放全國門市預購。圖／7-ELEVEN提供
OPEN!飛翔紀念版小抱枕－B款，售價299元，即日起至2023年3月31日開放全國門市預購。圖／7-ELEVEN提供
OPEN!飛翔紀念版小抱枕－C款，售價299元，即日起至2023年3月31日開放全國門市預購。圖／7-ELEVEN提供
OPEN!飛翔紀念版小抱枕－C款，售價299元，即日起至2023年3月31日開放全國門市預購。圖／7-ELEVEN提供
OPEN!飛翔紀念版小抱枕－C款，售價299元，即日起至2023年3月31日開放全國門市預購。圖／7-ELEVEN提供
OPEN!飛翔紀念版小抱枕－C款，售價299元，即日起至2023年3月31日開放全國門市預購。圖／7-ELEVEN提供
OPEN!飛翔紀念版B款icash2.0，售價299元，即日起至2023年3月31日開放ibon預購及全國門市預購。圖／7-ELEVEN提供
OPEN!飛翔紀念版B款icash2.0，售價299元，即日起至2023年3月31日開放ibon預購及全國門市預購。圖／7-ELEVEN提供
OPEN!飛翔紀念版A款icash2.0，售價299元，即日起至2023年3月31日開放ibon預購及全國門市預購。圖／7-ELEVEN提供
OPEN!飛翔紀念版A款icash2.0，售價299元，即日起至2023年3月31日開放ibon預購及全國門市預購。圖／7-ELEVEN提供
OPEN!飛翔紀念版B款icash2.0，售價299元，即日起至2023年3月31日開放ibon預購及全國門市預購。圖／7-ELEVEN提供
OPEN!飛翔紀念版B款icash2.0，售價299元，即日起至2023年3月31日開放ibon預購及全國門市預購。圖／7-ELEVEN提供

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