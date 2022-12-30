快訊

中職／Thank you洪總！悍將說了再見 下一站一路向南？

曾被柯罵誰家的狗！民眾黨中評會主委林恕暉退黨： 到了該分手時候

西太后辭世！「從小學老師→龐克教母」連慾望城市凱莉都穿她的婚紗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

把握年前這8天！全聯「黃金年貨日」全支付消費滿千回饋800福利點

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
迎戰年前採購，全聯推出「黃金年貨日」，限時8天滿千最高送800福利點。圖／全聯福利中心提供
迎戰年前採購，全聯推出「黃金年貨日」，限時8天滿千最高送800福利點。圖／全聯福利中心提供

為了滿足消費者年節採購需求，全聯再度推出「黃金年貨日」，實體門市於2023年1月1、2、7、8、14、15、19、20日共8天，祭出使用全支付全額支付單筆每滿1,000元送800限時福利點；使用PXPay儲值金單筆每滿1,000元，送400限時福利點的超強回饋。而因應年終大掃除，在2023年1月1、2、7、8、14、15、20日這7天，還有日用品單筆每滿1,000元現折100元，搭配全支付限時福利點優惠，合併回饋高達16.3%。另外，即日起至2023年2月2日新春抽好禮，只要持福利卡單筆消費每滿400元，登錄就抽200台smeg電熱水壺，市價9,300元，讓你新年收穫滿載。

沒時間到門市採買年貨的民眾，還可以用「PXGo!全聯線上購」一站購足，全聯推出「兔年新春Go」5大優惠，除了同步實體門市「黃金年貨日」，指定日購買分批取、預購商品，使用全支付單筆每滿1,000元送800福利點、使用PXPay儲值金單筆每滿1,000元送400福利點；以及指定日購買日用品單筆每滿1,000元贈1,000福利點之外，即日起至2023年1月12日線上再加碼，凡購買分批取單筆滿888元以上可獲得200福利點，合併黃金年貨日優惠最高享10%回饋，以及KKBOX等休閒娛樂平台體驗優惠碼，每會員限回饋乙次。即日起至2023年1月12日購買年貨大街、年貨禮盒專區指定商品，單筆滿600元另贈300福利點。而喜愛咖啡、麵包的民眾，2023年1月3日至1月5日、2023年1月10日至1月12日「分批取」推出OFF COFFEE、阪急麵包下單最高現省150元，線上轉贈保健營養、休閒零食年節禮盒，回饋50福利點，遠距送祝福也超方便。

年貨大街 麵包 零食

延伸閱讀

全聯佩樺基金會送愛到屏東 小時達外送物資助弱勢學童

電子支付大戰白熱化！全支付42天圈粉200萬 進逼街口、一卡通雙雄

入主保時捷、特斯拉、賓士電動車的機會來了！全聯兔年超狂福袋大年初一正式開賣

OL叫下午茶外送憑空消失！她調監視器一看秒氣消：幸好裡面有2個麵包

相關新聞

電影產業回溫中！影評人列2022十大最佳影片

延續過往傳統，在每年結尾之際回望一整年的傑出電影作品，相較前兩年，世界電影產業急速回溫，許多延期上映的商業鉅片為電影院帶來一劑強心針，然而在那些稱霸票房的大片之外，這一年來還有哪些好片值得大家回顧呢？

一年省7億！明年停打傳統豬瘟疫苗拚113年成非疫區

傳統豬瘟是我國動物傳染病防治條例的甲類動物傳染病，農委會今天宣布從明年開始，肉豬停止施打豬瘟疫苗，預計民國113年，向世...

「西太后」龐克教母Vivienne Westwood過世 享壽81歲

中文媒體常稱為「西太后」的設計師薇薇安魏斯伍德（Vivienne Westwood）於2022年12月29日過世，她於1...

把握年前這8天！全聯「黃金年貨日」全支付消費滿千回饋800福利點

為了滿足消費者年節採購需求，全聯再度推出「黃金年貨日」，實體門市於2023年1月1、2、7、8、14、15、19、20日...

名人、老饕讚不絕口！10大人氣高檔鐵板燒 年末犒賞自己的最佳選擇

現代人開始追求高品質的生活，對於美食的追求除了味覺之外，也開始追求沈浸式的體驗，色、香、味俱全才是最頂級的享受。而「鐵板燒」完美展現出視覺、嗅覺與味覺，看著師傅烹飪，聞著從鐵板出來的香氣，品嚐著高級的食材，就是最頂級的饗宴。

捷金鬱金香酒店推除夕起5天入住優惠 抽日本航空機票、萬元住宿券　

2023年農曆春節長達10天的春節假期，位於新北淡水的將捷金鬱金香酒店推出「錢兔似錦-兔年住房專案」優惠，每人平均只要3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。