把握年前這8天！全聯「黃金年貨日」全支付消費滿千回饋800福利點
為了滿足消費者年節採購需求，全聯再度推出「黃金年貨日」，實體門市於2023年1月1、2、7、8、14、15、19、20日共8天，祭出使用全支付全額支付單筆每滿1,000元送800限時福利點；使用PXPay儲值金單筆每滿1,000元，送400限時福利點的超強回饋。而因應年終大掃除，在2023年1月1、2、7、8、14、15、20日這7天，還有日用品單筆每滿1,000元現折100元，搭配全支付限時福利點優惠，合併回饋高達16.3%。另外，即日起至2023年2月2日新春抽好禮，只要持福利卡單筆消費每滿400元，登錄就抽200台smeg電熱水壺，市價9,300元，讓你新年收穫滿載。
沒時間到門市採買年貨的民眾，還可以用「PXGo!全聯線上購」一站購足，全聯推出「兔年新春Go」5大優惠，除了同步實體門市「黃金年貨日」，指定日購買分批取、預購商品，使用全支付單筆每滿1,000元送800福利點、使用PXPay儲值金單筆每滿1,000元送400福利點；以及指定日購買日用品單筆每滿1,000元贈1,000福利點之外，即日起至2023年1月12日線上再加碼，凡購買分批取單筆滿888元以上可獲得200福利點，合併黃金年貨日優惠最高享10%回饋，以及KKBOX等休閒娛樂平台體驗優惠碼，每會員限回饋乙次。即日起至2023年1月12日購買年貨大街、年貨禮盒專區指定商品，單筆滿600元另贈300福利點。而喜愛咖啡、麵包的民眾，2023年1月3日至1月5日、2023年1月10日至1月12日「分批取」推出OFF COFFEE、阪急麵包下單最高現省150元，線上轉贈保健營養、休閒零食年節禮盒，回饋50福利點，遠距送祝福也超方便。
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