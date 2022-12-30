把握年前這8天！全聯「黃金年貨日」全支付消費滿千回饋800福利點

現代人開始追求高品質的生活，對於美食的追求除了味覺之外，也開始追求沈浸式的體驗，色、香、味俱全才是最頂級的享受。而「鐵板燒」完美展現出視覺、嗅覺與味覺，看著師傅烹飪，聞著從鐵板出來的香氣，品嚐著高級的食材，就是最頂級的饗宴。

2022-12-30 13:19