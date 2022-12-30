捷金鬱金香酒店推除夕起5天入住優惠 抽日本航空機票、萬元住宿券　

2023年農曆春節長達10天的春節假期，位於新北淡水的將捷金鬱金香酒店推出「錢兔似錦-兔年住房專案」優惠，每人平均只要3685元起，除夕至初四期間入住加碼贈送禮萊廣場商品抵用券、兔年金好運抽獎券，獎項包含日本航空桃園至東京成田雙人來回機票、萬元住宿券等百項好禮。

將捷金鬱金香酒店表示，此次推出「錢兔似錦-兔年住房專案」，小年夜及初五、初六（1月20日及26、27日）雙人入住一泊一食6700元起、一泊二食7600元起，每房贈送兔年好禮乙份，包含國賓影城電影票、日本溫泉入浴劑、香氛身體乳、奇樂多遊樂券，另享有主題手作DIY乙次。

此外，今年與日本航空合作，除夕至初四（1月21日至25日）雙人入住一泊一食8300元起、一泊二食9600元起，除了兔年好禮乙份，每房再加贈過年應景紅包造型迎賓點心、禮萊廣場商品抵用券及兔年金好運抽獎券乙張，頭獎為日本航空桃園至東京成田雙人來回機票（價值5萬3千元），貳獎至伍獎皆為萬元住宿券，以及多項好禮大方送，並規劃於年後2月11日酒店官方粉絲團直播抽獎，目前訂房率已接近七成。訂房專線：02-2621-1918。

年節宴席餐飲部分，酒店推出「玉兔迎春-除夕圍爐/春節專案」，除夕當日訂席已額滿，初一至初六（1月22日至27日）春節團聚10人桌菜12800元、6人桌菜8800元（另加10%服務費），依循往年以將捷迎賓六珍碟拼盤開啟春節饗宴，包含金湯芙蓉海皇羹、松露原味大鮑魚、豆撈秘製鮮黃魚等共十道美饌佳餚，贈送果汁無限暢飲，與親友團聚品嘗豐盛美饌，歡喜豐足迎兔年。預約專線：02-2620-3968。 將捷金鬱金香酒店推出「錢兔似錦-兔年住房專案」優惠，每人平均只要3685元起。圖／將捷金鬱金香酒店提供

商品推薦