在家溫暖跨年 電暖器選購注意這幾點 搭循環扇加速暖房

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聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
PHILIPS壁掛暖風機AHR3124FX，售價3,690元。圖／雙全國際提供
PHILIPS壁掛暖風機AHR3124FX，售價3,690元。圖／雙全國際提供

低溫寒流一波接一波，保暖家電需求旺，代理多個品牌實用生活家電的雙全國際表示，電暖器業績較去年同期已飆漲7倍！雙全國際代理PHILIPS電暖器產品經理徐正翰分享，電暖器依發熱方式不同，大抵可分為葉片式、鹵素式、碳素式、陶瓷式、燃油式、石英管式、對流式等，除了燃油式以外，其他均須以電能發動。

挑選上，大坪數建議選葉片式或煤油式電暖器，保暖空間大但價格相對昂貴一些；小坪數、近距離則可使用鹵素、碳素、陶瓷式、對流式等電暖器，發熱快，也相對平價。若是要在浴室使用，則需認明防水功能，另外，防傾倒斷電設計、定時功能也能增加使用安全性。另外，開啟暖氣時也可搭配循環扇幫助熱空氣對流，加速暖房效果，擺放位置建議可以跟電暖器呈現對角最有效。

想要溫暖過冬，PHILIPS推出多款電暖器供不同需求民眾選購，熱銷品項包括塔式暖風機、壁掛暖風機、多功能暖風機、對流取暖機、油燈葉片式取暖機等。其中，PHILIPS飛利浦塔式暖風機，具備1200W大功率，塔式機身搭配PU皮提手方便移動擺放，並可100度擺頭，3段熱度調整，還有4種預設定時，限時特價2,990元。另外像是PHILIPS DC冷暖兩用無扇葉風扇，近期熱門的無扇葉設計，主打可冷暖兩用，可9檔風速調節，廣角60度左右擺頭送風，還能定時、遙控超方便。

雙全國際預告，明年初將推出更多功能、適應不同使用情境的電暖器新品，像是內含暖手寶的陶瓷暖風機、冷暖兩用風扇等；另外，迎戰缺電議題，預期明年第一季後將陸續推出便攜式太陽能板與儲能設備，戶外活動、露營使用也很方便。

PHILIPS DC冷暖兩用無扇葉風扇AHR5164FD，售價9,900元。圖／雙全國際提供
PHILIPS DC冷暖兩用無扇葉風扇AHR5164FD，售價9,900元。圖／雙全國際提供
PHILIPS飛利浦塔式暖風機，限時特價2,990元。圖／雙全國際提供
PHILIPS飛利浦塔式暖風機，限時特價2,990元。圖／雙全國際提供

保暖 露營

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