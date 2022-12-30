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一年省7億！明年停打傳統豬瘟疫苗拚113年成非疫區

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會今天宣布從明年開始，肉豬停止施打豬瘟疫苗，預計在民國113年，向世界動物衛生組織(WOAH)申請傳統豬瘟非疫區。記者彭宣雅／攝影
農委會今天宣布從明年開始，肉豬停止施打豬瘟疫苗，預計在民國113年，向世界動物衛生組織(WOAH)申請傳統豬瘟非疫區。記者彭宣雅／攝影

傳統豬瘟是我國動物傳染病防治條例的甲類動物傳染病，農委會今天宣布從明年開始，肉豬停止施打豬瘟疫苗，預計民國113年，向世界動物衛生組織(WOAH)申請傳統豬瘟非疫區。

農委會今天舉行「撲滅豬瘟全國肉豬停打疫苗記者會」。根據農委會規畫分為兩階段；第一期(112年1月1日至6月30日）台灣本島、澎湖地區、馬祖地區及金門地區實施出生豬隻及肉豬停止施打豬瘟疫苗（不含種豬）；而第二期（112年7月起）全國豬隻停止施打豬瘟疫苗。

農委會主委陳吉仲表示，亞洲國家都是傳統豬瘟疫區，口蹄疫拔針後，防守非洲豬瘟，以及傳統豬瘟拔針，這三個養豬產業的重大疫病若可清除，對台灣有重大意義，代表我國養豬產業在世界上數一數二；依照期程，我國民國112年成為傳統豬瘟非疫區，生鮮豬肉即可外銷日本。

農委會防檢局長杜文珍說，國家備有1200萬劑傳統豬瘟疫苗，足以因應拔針過程可能出現的疫情；豬農不必囤積疫苗；若在禁止施打豬瘟疫苗的時程內豬農偷打，依法可開罰3到15萬。

農委會副主委黃金城表示，停打豬瘟疫苗，一年可減少7億成本；目前毛豬在養頭數及畜牧場數雙降，因我國環境已經不太容許再增加新養豬場，未來傳統豬瘟拔針後，養豬頭數可能會稍微往上提升一些。

黃金城說，沒有強調傳統豬瘟拔針後一定要外銷，畢竟我國豬肉自給率90%，仍有10%靠進口豬肉，現在已有7家熟肉可銷日本市場，如果傳統豬瘟拔針，可望外銷生鮮豬肉，恢復1997年的狀況。

農委會統計，今年一到十一月，豬肉及豬製品出口2821公噸，其中香港為最大宗2057公噸，日本第二342公噸，緬甸127公噸，但這些都是賣豬肉熟食、罐頭等產品，沒有賣「豬肉」。

而台灣冷凍豬肉出口賣給柬埔寨最多44公噸，其餘包括諾魯、南非、大韓民國、密克羅尼西亞等國家都銷售5公噸上下；台灣國產生鮮豬肉，僅極少量賣給千里達出口值為1000美金。

疫苗 農委會 生鮮

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