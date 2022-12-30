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Vivienne Westwood辭世 台北旗艦店暫閉4日表哀悼追思

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
去年發行的《Vivienne Westwood Catwalk》精裝大書，是以品牌經典的MacAndreas格紋成為整體主視覺。圖／Vivienne Westwood提供
去年發行的《Vivienne Westwood Catwalk》精裝大書，是以品牌經典的MacAndreas格紋成為整體主視覺。圖／Vivienne Westwood提供

時尚設計師、被暱稱為「西太后」的Vivienne Westwood，今日因病辭世，品牌已於官方IG發表正式聲明，包含時尚攝影師Mario Testino、時尚雜誌i-D、英倫品牌Burberry都在貼文中留言、致意，香港填詞人、時尚評論家黃偉文也在個人臉書感性寫下，「謝謝你 西太后 那邊見」，並加入hashtag：「千秋衣裝輕易被你改寫了要點」。

1941年出生，將英倫街頭的龐克風帶入時尚產業的Vivienne Westwood，又被人趣稱為「西太后」、「龐克教母」。Vivienne Westwood嘗試將原本英倫經典的格紋、米字旗和龐克風的綁帶、扣針、鎖鏈結合，一腳同時踩穩英國人DNA中優雅、離經叛道兩界；她的風格永遠維持著繽紛的色彩、永遠不按牌理出牌、始終在街頭第一線湧現的活力，加上土星與皇冠結合後具備高辨識度的品牌Logo，讓她持續引領潮流數十載。

除了設計出名、同樣熱衷公益，例如旗下系列Made in Kenya系列就是與道德時尚協議組織（EFI）、和肯亞當地企業Artisan Fashion共同策劃，與28個工匠團體合作，不僅培育超過2,600工匠並協助其進入時尚產業，並打造出具有鮮豔色彩、民族風元素和手工藝特色的配件、單品。2020年並曾推出限定的托特包和漁夫帽。

Vivienne Westwood的魅力無法擋，與之聯名的品牌更從時尚跨界自平價手表、運動鞋、包款，只要印上皇冠、土星環與Vivienne Westwood的字樣，堪稱就是收藏的唯一指標。而2021年時，品牌更曾推出紀念其80歲生日的精裝大書：《Vivienne Westwood Catwalk》，將其從1981年至2021的四十年系列完整搜羅，涵蓋超過70各系列、1,300種以上造型，並包含丈夫也是長期合作夥伴Andreas Kronthaler的作品。

據了解，品牌接下來將持續營運，並交由另一半、同為設計師的Andreas kronthaler打理，而2023年的春夏已經完成發表、同時2023的秋冬也將在2023一月的巴黎時裝周上發表，品牌如有新的動向，最快也要到2024的春夏才能一窺。同時台灣代理Vivienne Westwood的永三也表示，將自2022年12月31日至2023年1月3日期間，暫時關閉Vivienne Westwood台北旗艦店，以表示對於設計師的追思與緬懷。

Vivienne Westwood的風格永遠維持著繽紛色彩、永遠不按牌理出牌的活力，讓她持續引領潮流數十載。⁠圖 / 翻攝自 IG @ viviennewestwood（合成圖）
Vivienne Westwood的風格永遠維持著繽紛色彩、永遠不按牌理出牌的活力，讓她持續引領潮流數十載。⁠圖 / 翻攝自 IG @ viviennewestwood（合成圖）
品牌已於官方IG發表正式聲明，包含時尚攝影師Mario Testino、時尚雜誌i-D都在貼文中留言、致意。⁠圖 / 翻攝自 IG @ viviennewestwood
品牌已於官方IG發表正式聲明，包含時尚攝影師Mario Testino、時尚雜誌i-D都在貼文中留言、致意。⁠圖 / 翻攝自 IG @ viviennewestwood
Vivieene Westwood的時裝充滿了英倫的龐克與叛逆精神，例如2023春夏的新裝，品牌IG便以Born to Rewild，展現衝撞、野性、活力的主張。⁠圖 / 翻攝自 IG @ viviennewestwood
Vivieene Westwood的時裝充滿了英倫的龐克與叛逆精神，例如2023春夏的新裝，品牌IG便以Born to Rewild，展現衝撞、野性、活力的主張。⁠圖 / 翻攝自 IG @ viviennewestwood
Vivienne Westwood的Made in Kenya與肯亞的工匠團體合作，並培育工匠進入時尚產業鏈，展現「西太后」的大愛一面。圖／Vivienne Westwood提供
Vivienne Westwood的Made in Kenya與肯亞的工匠團體合作，並培育工匠進入時尚產業鏈，展現「西太后」的大愛一面。圖／Vivienne Westwood提供
2021年金鐘典禮時，炎亞綸便曾穿上Vivienne Westwood西裝走上紅毯。記者李政龍／攝影
2021年金鐘典禮時，炎亞綸便曾穿上Vivienne Westwood西裝走上紅毯。記者李政龍／攝影

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