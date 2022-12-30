球王比利Pelé辭世！見證傳奇一瞬、就靠這一「手」

職業足球傳奇星比利（Edson Arantes do Nascimento / 暱稱Pelé）台灣時間凌晨離世、享壽82載，舉世震驚。與他建立深切合作關係的瑞士高級鐘表品牌Hublot也即刻發表了即時聲明，向這位品牌好友哀悼也致意。

曾被國際足球總會授予「球王」（The King of Football）稱號的比利（Pelé）在職涯中13,00多場記錄中共進球1,279個。他的一生傳奇包含像是曾為國際奧運委員會（IOC）選為「世紀運動員」、獲得FIFA世紀最佳球員和足球名人大獎、三次獲得世界盃（1958年、1962年與1970年），加上果敢堅毅的精神，正是即便沒有社群效益加持的年代、但仍在球迷心中保有殿堂級名人的關鍵原因。

然而比利傳奇在他卸下球衣之後仍持續譜寫，例如他曾任巴西體育部長（1995～1998年），並曾擔任聯合國教科文組織大使、生態環境大使，以更具國際觀、世界觀的角度，發揮其正向效益，並始終在公眾前維持活躍身影，一如他在2013年成為宇舶表（HUBLOT）的品牌大使。將世人對體育的熱情開枝散葉、延伸至精密、運動風格的高級手表。

宇舶全球執行長Ricardo Guadalupe便曾讚揚能夠與球王比利一起合作是一項殊榮，並認為他是史上最偉大的足球員、偉大的歷史傳奇，「從我們在2014年FIFA世界盃足球賽開始合作，他一直展現出不可思議的光芒與魅力，我們很驕傲能夠成為他的好朋友。」而在HUBLOT的即時聲明中，品牌表示：「我們的好朋友球王比利逝世，HUBLOT宇舶表深感悲痛。比利是一位偶像、傳奇和偉大的人道主義者。在他所做的每一件事中，他都是第一、獨一無二、與眾不同的。我們會非常想念他，但他的精神與笑容將永遠留在我們心中。HUBLOT LOVES PELE宇舶愛比利！」

事實上，HUBLOT並在2014年推出與其聯名的經典融合系列AREO比利限量計時碼表，拋光亮面黑陶瓷或18K金的表殼採用了鏤空式面盤，並將黃色足球造型圖騰加入整體視覺，表款背面除了有他的簽名，更有他經典動作「倒掛金鉤」的剪影，不僅成為紀念球王的珍貴一瞬，也將比利的傳奇、榮光，永恆定格。 比利（Edson Arantes do Nascimento / 暱稱Pelé）台灣時間凌晨離世、享壽82載，舉世震驚。圖 / HUBLOT提供 表款背面除了有他的簽名，更有比例經典動作「倒掛金鉤」的剪影，成為紀念球王的珍貴一瞬。圖 / HUBLOT提供 經典融合系列AREO比利限量計時碼錶黃金款，價格店洽。圖 / HUBLOT提供 比利與宇舶執行長Ricardo Guadalupe（中）與Kylian Mbappe（右）曾一同留影。圖 / HUBLOT提供

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