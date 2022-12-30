波摩攜手漫威大師 The Changeling系列免稅限量獨賣

波摩（Bowmore）酒廠推出限量The Changeling系列全新單一麥芽威士忌，由波摩首席釀酒師Ron Welsh攜手在漫威（Marvel）和DC動漫界饒富盛名的插畫大師Frank Quitely醞釀而生。波摩The Changeling系列22年與33年兩款，為年度限量版威士忌，僅在全球免稅通路獨賣，同時在桃園機場第二航廈昇恆昌免稅店打造Bowmore The Changeling快閃店，邀請旅客們一同體驗島上的神話故事及客製調酒。

接續首版「No corners to hide」完售佳績，波摩與Frank Quitely再度攜手，創造出艾雷島波摩酒廠及神話故事的第二版限量系列The Changeling，結合酒款與傳奇故事，以其深具創意的視角，重新演繹當地最引人入勝的傳說。

The Changeling故事敘述一名鬼才鐵匠與承襲了其才華的兒子，某日兒子突然癱瘓在床，且無法言語。一名智者來到打鐵舖告知鐵匠，鐵匠兒子的靈魂已被精靈調換。（譯註：changeling的原意）。

於是，鐵匠聽從智者的指示，前往精靈之丘，在胸口放一本《聖經》，將一把匕首插在仙凡交界處，把一隻啼叫的公雞扔進精靈國度，才終於救回了兒子。回到鐵舖後，父子齊心鍛造出一把曠世的寶劍，也自此翻轉了人生。而這故事也完美賦予波摩（Bowmore）The Changeling系列神秘而引人遐想的奇幻色彩。

Frank Quitely表示：「對我而言，能透過令人無比讚歎又獨具風格的威士忌繼續講述流傳於艾雷島的古老傳說，讓我身感榮耀。這是首版『No Corners to Hide』的再進化。新推出的兩款威士忌本身已經夠迷人，但對我而言至關重要的是，我能將其如實反映於我的作品之中。」

賓三得利集團全球旅遊通路行銷總監Manuel Gonzalez指出：「以波摩酒廠的威士忌來分享艾雷島的傳奇故事，讓我們備感殊榮。繼首版No Corners to Hide大獲成功之後，我們呈獻與Frank Quietly 合作的第二系列The Changeling於全球免稅通路獨賣。屢獲殊榮的Frank Quitely再次於艾雷島的神話歷史獲得靈感，附加上本身專業於漫威和DC動漫的創意，讓古老神話和傳說躍然紙上。Frank Quitely的系列創作再次完美呈現了年度限量的珍稀逸品，值得大家品味收藏。」 波摩The Changeling 22年，酒精含量51.2%，限量6667 瓶。圖／賓三得利提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。 波摩The Changeling 33年，酒精含量48.7%，限量667 瓶。圖／賓三得利提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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